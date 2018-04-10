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ТГК-1 разместит облигации на 5 млрд рублей
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ТГК-1 разместит облигации на 5 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Энергетическая компания ТГК-1 (входит в «Газпром энергохолдинг») планирует разместить биржевые облигации серии БО-001Р-01 на общую сумму 5 млрд руб., следует из материалов компании.
Выпуск облигаций серии БО-001Р-01 включает 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая со сроком обращения пять лет.
Бумаги будут размещены по открытой подписке.
ТГК-1 занимается производством электрической и тепловой энергии, объединяет 53 электростанции в четырех субъектах России: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность ТГК-1 составляет 6,95 ГВт, тепловая — 13,65 тыс. Гкал/ч. Мажоритарным акционером компании является «Газпром энергохолдинг» с 51,8% акций, Fortum Power and Heat Oy принадлежит 29,45%.
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