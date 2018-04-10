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Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» завершил корректировку размера платы за отопление по итогам 2017 года
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Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» завершил корректировку размера платы за отопление по итогам 2017 года 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Корректировка выполнена по оставшимся 14 многоквартирным домам (МКД), в том числе 13 — по Дзержинску, и 1 — по Кстову, оборудованным общедомовыми приборами учёта (ОПУ) тепловой энергии (отопление), по которым не была проведена корректировка в январе 2018г.
Корректировка размера платы за отопление жителям данных МКД Дзержинска и Кстова, отраженная в квитанциях ООО «ЕРКЦ» за март 2018 года, была проведена в сторону снижения по 12 МКД, в сторону увеличения — по 2 МКД.
В соответствии с постановлением Правительства РФ №354 с 01.01.2017г. в МКД, в которых установлены ОПУ, плата за отопление определяется на основании среднемесячных показаний ОПУ за предыдущий год, начисления за данную услугу производятся в течение всего года. По итогам года производится корректировка размера платы за отопление с учетом фактических показаний приборов учета.
Для проведения перерасчета за отопление по итогам 2017 года учитывались следующие данные:
— фактическое количество тепловой энергии, потреблённой в многоквартирном доме в течение 2017г., по показаниям общедомового прибора учета (ОПУ);
— размер платы за отопление, начисляемый гражданам в течение 2017 года;
— сведения о площадях жилых и нежилых помещений.
Если фактическое потребление тепловой энергии по показаниям ОПУ превышает выставленную в течение года жителям плату, то в квитанции за январь 2018 года по статье «Отопление» корректировка будет произведена в сторону увеличения размера платы, если ниже — в виде снижения размера платы.
В случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию ОДПУ на срок более 3-х расчетных периодов подряд размер корректировки платы за отопление определяется исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, установленных Постановлением Правительства Нижегородской области от 19.12.2014 г. №908 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Нижегородской области в ред. Постановления №180 от 31.03.2015».
Информация о корректировке платы за отопление размещена на лицевой и оборотной стороне январской квитанции, а также на сайте ЕРКЦ. По вопросам начислений жители могут обратиться в офис продаж и обслуживания клиентов ООО «ЕРКЦ» или задать вопрос на сайте компании.
Справка: Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу «Нижегородский» ПАО «Т Плюс».
ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в Дзержинске и Кстове.
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