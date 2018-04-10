Зелёный бор и Майская Горка: где в Архангельске до конца рабочего дня отключили воду

Зеленый бор и часть домов в округе Майская Горка остались без холодной воды. Проблему сотрудники «Водоканала» обещают решить до конца рабочего дня:

ул. Смольный Буян, 18/1;

ул. Павла Усова, 9/2, 9/3, 19/1, 23/1, 23/2;

пр. Московский, 6/2, 6/3;

ул. Прокопия Галушина, 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 28/2, 28/3, 28/4, 30, 30/1, 30/2, 32, 32/1;

пр. Московский, 55;

С 9 до 17 часов горячей и холодной воды не будет на ул. Авиационная, 1-8, 11, 12, 36, 68.

Из-за работ на сетях ТГК-2 на аналогичный период ограничивается теплоснабжение в 27 домах:

ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5, 7, 9;

ул. Тимме, 6, 6/3, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10,4;

пр. Ломоносова, 65, 65/1, 67/1;

наб. Северной Двины, 32/6, 32/10, 32/12;

ул. Холмогорская, 33, 33/1, 35;

ул. Штурманская, 6/1, 7.

С 10 до 17 часов электроснабжение отключается по следующим адресам:

ул. Белогорская, 1-28;

пр. Ленинградский, 362-382, 397-441, 441/1, 441/2, 442, 443/1, 443/5;

с 13 до 16 часов — в районе, ограниченном ул. 1 линия — ул. 2 линия — ул. 3 линия.

В пресс-службе администрации напомнили, что завтра 11 апреля МУП «Архкомхоз» с 17:00 до 21:00 планирует работы по закрытию стенки шандорного затвора Уемского гидроузла, будет закрыто движение по проезжей части дороги ул. Устьянская.