Молодежная палата при МГД предложила ввести уголовное наказание за торговлю шариками с «веселящим газом»

Молодежная палата при Мосгордуме может подготовить поправки к федеральному законодательству о приравнивали оксида азота, так называемого «веселящего газа», к наркотикам и введении за его розничную торговлю уголовной ответственности или повышенных административных штрафов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил член палаты Антон Горбачев.

«Инициатива заключается в том, чтобы отрегулировать продажу шаров с закисью азота, так называемого «веселящего газа». Этот газ является средством быстрого опьянения, когда он вдыхается. В реестре наркотических веществ оксида азота нет. Это как раз второе, что нам необходимо — получить медицинское свидетельство, которое как раз подтвердит, в каких размерах, в каком количестве это вещество — оксид азота — будет приравнен к наркотикам. В идеале, конечно, необходимо, чтобы он был приравнен к наркотическим веществам, потому что эффект, в принципе, схож. Первичная задача — депопуляризовать его потребление, второе — получить медицинские свидетельство о влиянии на организм человека, и третье — это вносить поправки в реестр запрещенных веществ и вводить уголовное наказание или административное», — сказал А. Горбачев.

Он добавил, что Молодежная палата планирует работать во взаимодействии с депутатами Мосгордумы. «Мы будем направлять информацию в профильные комиссии Мосгордумы. Сейчас эта работа ведется. Я думаю, на ближайшем заседании палаты мы эту тему будем поднимать, и совместными силами с депутатами Мосгордумы будем стараться это выносить на федеральный уровень, потому что, если речь о нашей конечной точке, а это запрет на розничную продажу, то без помощи федеральных органов мы, к сожалению, обойтись не сможем», — сказал А. Горбачев.

По его словам, в настоящее время продавцов шариков с «веселящим газом» можно привлечь только к административной ответственности за нелегальную предпринимательскую деятельность. «Поскольку нет никакой нормативно-правовой базы и документа, подтверждающего его вред, розничным продавцам можно выписать только штраф о нелегальной предпринимательской деятельности, и продавцы чувствуют себя достаточно спокойно, так как размер прибыли значительно превышает размер штрафа», — добавил он.

Как отметил А. Горбачев, оксид азота, распространяемый легальным образом, в первую очередь применяется в медицинских целях и промышленности. «К сожалению, его начали использовать не по назначению. Этот газ отпускается по лицензии, то есть у организации должна быть лицензия на его приобретение, если мы говорим о медицинских целях. Но вот дальше каким-то образом он доходит до розничной торговли без лицензии, и это большая проблема, потому что те, кто его продают, продают всем подряд. И наша задача, как первый шаг, ограничить свободную продажу этого газа. Нужны более жесткие санкции, чтобы, если человек продал нелицензированному покупателю, наступала административная ответственность в больших объемах или, может быть, уголовная», — заключил член Молодежной палаты.

А. Горбачев также сообщил, что запланирован запуск в социальных сетях видеороликов о вреде употребления веселящего газа. К участию в съемках Молодежная палата хочет пригласить медийных лиц. По его словам, согласие уже дали некоторые музыканты и спортсмены.