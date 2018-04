5 космических фильмов о любви

На ivi стартует многосерийный фильм «Частица Вселенной», и по такому случаю мы собрали еще несколько мелодрам, тесно связанных с космической тематикой.

Частица Вселенной

Частица Вселенной

Трое космонавтов отправляются на орбиту, чтобы ликвидировать последствия серьезной аварии. А дома у них остаются жены, дети и нерешенные проблемы. Так что им придется справляться не только с техническими поломками, но и с психологическими. Не проще будет и тем, кто остался на земле ждать героев домой.

Пассажиры

Passengers, 2016

Пассажиры

Представьте себе, что где-то там, далеко-далеко от Земли, летит космический лайнер и везет пять тысяч человек, чтобы основать колонию на другой планете. Еще 90 лет им предстоит спать в своих гибернационных кабинках. Когда они проснутся в новом мире, вас уже, скорее всего, не будет. Но двое пассажиров почему-то очнулись раньше срока, им никак не уснуть, и теперь они вряд ли увидят новую Землю. Зато остальным повезло, что эта парочка бодрствует, потому что путешествие вот-вот настигнет катастрофа.

Космос между нами

The Space Between Us, 2017

Космос между нами

Гарднер родился и вырос на Марсе в окружении взрослых ученых. У него не было друзей, кроме робота, так что единственным способом общения с равными себе стала переписка. Для подростка влюбиться онлайн — дело несложное, поэтому однажды он категорически поднимает вопрос о том, что его надо бы отвезти на Землю.

Солярис

Солярис

Вокруг планеты Солярис крутится космическая станция. Ее обитатели изучают планету и потихоньку сходят с ума, а прибывшему на станцию психологу велено разобраться, что тут творится. Он и пытается все понять, но сам втягивается в ту же цепь необъяснимых явлений, которая сковала всех остальных.

Притяжение

Притяжение