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Glencore отказалась от конвертации акций «Русала» в GDR En+ из-за санкций США
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Glencore отказалась от конвертации акций «Русала» в GDR En+ из-за санкций США
Прайм
51 минуту назад
Комментарии
Компания Glencore отказалась от конвертации доли в
"Русале"
в глобальные депозитарные расписки (ГДР)
En+ Group
, говорится в сообщении Glencore.
Решение компании связано с тем, что En+ и «Русал» попали под санкции со стороны
США
.
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