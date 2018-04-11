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Силуанов: российские инвесторы смогут заместить иностранцев на рынке ОФЗ
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Силуанов: российские инвесторы смогут заместить иностранцев на рынке ОФЗ 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Прайм
Российские инвесторы смогут заместить иностранцев на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в случае введения США санкций по суверенному долгу РФ. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
«Безусловно, это скажется на увеличении доходности. Думаю, это не будет столь критично для того, чтобы мы меняли свою политику в этом направлении. Уверен, что мы справимся в таком случае без иностранцев», — добавил министр.
При этом глава Минфина подчеркнул, что иностранные инвесторы могут лишиться «хорошего инструмента для вложения своих ресурсов» в случае принятия США мер по суверенному долгу РФ. «Безусловно, тот, кто будет отказываться, стреляет себе в ногу», — считает он.
Как отметил Силуанов, в текущей ситуации Россия «могла бы вообще не заимствовать на рынке», так как сравнимый доход в бюджет может принести сверхприбыль от продажи нефти, передает ТАСС.
По словам министра, Минфин контролирует ситуацию на валютном рынке в связи с наблюдающейся на нем повышенной волатильностью.
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