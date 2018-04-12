Первые участники юниорского ЧМ по хоккею прибыли в Челябинск 

Игроки сборных России и Франции прибыли в Челябинск для участия в юниорском Чемпионате мира по хоккею, сообщает «Первый областной».
Хоккеисты прилетели на Южный Урал в ночь на 12 апреля. В аэропорту их встретили болельщики. По данным оргкомитета соревнований, ранее в Челябинск также прибыли игроки юниорской сборной США.
Напомним, международный турнир состоится в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. В состав сборной России вошли пять воспитанников хоккейных школ Челябинской области. Российские хоккеисты проведут в Челябинске недельную тренировку перед чемпионатом, а также сыграют два выставочных матча: 14 апреля со сборной Беларуси, 16 апреля — со сборной Швеции.