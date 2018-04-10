Ещё
Глава Нафтогаза: Надеюсь, Россия никогда не запустит «Северный поток-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Нафтогаза: Надеюсь, Россия никогда не запустит «Северный поток-2» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Глава правления украинской национальной акционерной нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал строительство газопровода «Северный поток-2», выразив надежду, что Россия никогда его не запустит.
В интервью программе «Немцова. Интервью» Коболев рассказал, что с введением в строй газопровода «Северный поток-2» немецкая экономика на первом этапе получит самый дешевый газ в Европе в сравнении с соседями.
«Потом произойдет то, что Россия в прошлом делала долгие годы. Это так называемая тактика «разделяй и властвуй». Путин позвонит в Польшу и скажет: «Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Ее экономика более конкурентоспособная, чем ваша, и это не очень-то справедливо. Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы». Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он добьется раскола. А внеся раскол в Европейский Союз, можно достичь многих геополитических целей. Такие подарки не бывают бесплатными», — передает Deutche Welle слова главы «Нафтогаза».
Он заявил также, что когда ФРГ станет главным пунктом приема газа, и транзита через Украину больше не будет, а «Москва станет шантажировать Берлин так же, как сейчас делает это с Киевом — играя с приостановками поставок газа».
На вопрос о том, когда Россия сможет запустить «Северный поток-2» Коболев ответил: «Я надеюсь, что это не произойдет никогда».
Напомним, в конце марта в компании «Нафтогаз» прокомментировали решение Германии о выдаче всех разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». В «Нафтогазе» решение Германии назвали неприятным, но прогнозируемым. И пообещали «продолжить борьбу».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Генсек ООН назвал одну из главных угроз человечеству Glencore отказалась конвертировать акции «РусАла» в GDR En+ из-за санкций США Тулеев выбран спикером парламента Кемеровской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым740
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14849
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России37
Сын Табакова взбесил народ152
Рубль ждет технический отскок209
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:46
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение