Глава Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров «Русала» из-за санкций США

Компания также отмечает, что Glencore отменил сделку по обмену своей доли в «Русале» на долю в En+ из-за новых санкций США.

«Glencore ранее подписал необязывающее соглашение с En+ по обмену своих акций в «Русале» на глобальные депозитарные расписки (GDR) En+. Glencore не будет продолжать транзакцию в свете включения «Русала» и En+ в санкционный список», — говорится в сообщении компании.