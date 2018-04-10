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Глава Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров «Русала» из-за санкций США
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Глава Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров «Русала» из-за санкций США 

Rambler News Service 1 час назад
Глава швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров «Русала» из-за новых санкций США, под которые попали En+ Group и «Русал», говорится в сообщении Glencore.
Компания также отмечает, что Glencore отменил сделку по обмену своей доли в «Русале» на долю в En+ из-за новых санкций США.
«Glencore ранее подписал необязывающее соглашение с En+ по обмену своих акций в «Русале» на глобальные депозитарные расписки (GDR) En+. Glencore не будет продолжать транзакцию в свете включения «Русала» и En+ в санкционный список», — говорится в сообщении компании.
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