Василий Чуйков: «генерал-штурм», который отстоял Сталинград

Василий Чуйков , дважды Герой Советского Союза, был одним из самых прославленных военачальников Великой Отечественной войны. Его армия отстояла Сталинград. На его командном пункте была подписана капитуляция фашистской Германии

Шпорных дел мастер

Будущий маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков родился 12 февраля 1900 года в селе Серебряные пруды Веневского уезда Тульской губернии. У Василия было семь братьев и четыре сестры, поэтому с раннего детства он был приучен к труду. Все дети работали не покладая рук, но средств к существованию всё равно не хватало.

Когда Василию было 12 лет, он отправился в Петроград на заработки, стал подмастерьем в шпорной мастерской, освоил профессию слесаря. С началом Первой мировой войны все взрослые мужчины ушли на фронт, работать в мастерской остались только дети и старики. Спрос на шпоры был непостоянным — технический прогресс давал о себе знать, поэтому в 1917 году Василий Чуйков решил пойти добровольцем на фронт и стал юнгой в кронштадтском учебно-минном отряде.

Герой Гражданской

Революцию Чуйков одобрил, в 1918 году он стал курсантом первых Московских военно-инструкторских курсов РККА, принимал участие в подавлении лево-эсерского мятежа в июле 1918-го. Проявил себя Василий Чуйков и в Гражданской войне. Начав участие в сражениях с помощника роты, в 19 лет он уже командовал стрелковым полком, воевал на Восточном, Южном и Западном фронтах, за время войны получил четыре ранения, был дважды награжден орденом Красного Знамени, был удостоен награждения именным золотым оружием и золотыми часами.

Дипломат

Василий Чуйков был разносторонне образован, он окончил Военную академию имени Фрунзе , прошёл курсы механизации и моторизации при этой академии, с блеском отучился на Восточном факультете, что позволило ему сделать не только военную, но и дипломатическую карьеру.

Практиковаться в дипмастерстве ему пришлось на одном из самых сложных участков дипломатического фронта — в Китае . С 1940-го по 1942 год Василий Чуйков был военным аташе при главнокомандующем китайской армией Чан Кайши. Китай в то время не только боролся с японской агрессией, но и испытывал внутренние распри — между армией компартии Китая, которой командовал Мао Цзедун , и армией Ча Кайши. Благодаря своей разносторонней одарённости в военных, дипломатических и разведывательных вопросах, Чуйкову удалось изменить ситуацию в Китае и помочь создать в Поднебесной единый фронт, защитивший дальневосточные рубежи СССР от японских агрессоров.

Страшная война

Ещё до службы в должности военного атташе при Чан Кайши Василий Чуйков в должности командующего 9-ой армии участвовал в освободительном походе Красной армии 1939 года и в Финской войне, которую он позже назвал самой страшной военной кампанией, в которой ему довелось принять участие. По воспоминаниям маршала, на фронт привозили пополнение с Южной Украины. Новобранцам, не умевшим даже стоять на лыжах, приходилось сражаться с опытными финскими частями.

Чуйков вспоминал, что из-за большого количества гангренозных и обмороженных вокруг лазаретов в Финскую войну стоял такой смрад, что он разносился на несколько километров.

Генерал-штурм

Славу одного из самых лучших военачальников Великой Отечественной войны Василий Чуйков заслужил во время Сталинградской битвы. Во главе сначала 64-й, а затем 62-й армии Василий Чуйков не допустил дальнейшего продвижения фашистских войск на восток.

12 сентября 1942 году ему была поставлена боевая задача отстоять город. Чуйков с задачей справился. Он лично принимал участие в боях, не раз сам летал в разведку при подготовке боевых операций. Во время одного из таких вылетов самолет У-2, в котором находился генерал, был атакован немецким пилотом. На У-2 не было вооружения и ему пришлось маневрировать, уходя от вражеских атак. В итоге самолёт столкнулся с землёй и развалился. Только чудом и лётчик, и Василий Чуйков остались живы.

Во время боев за Сталинград Василий Чуйков ввёл тактику ближнего боя. Ему приписывается создание первых мобильных штурмовых групп. Они состояли максимум из 50 человек, в их состав входили снайперы, саперы, химики, инженеры. Большое внимание Василий Чуйков уделял проявлению личной инициативы каждым солдатом, он настаивал на том, что Сталинград не может быть сдан до той минуты, пока хоть один советский солдат жив. Чуйков взял на себя смелость отойти от шаблонных схем в военном искусстве и победил.

Герой

Василий Чуйков со своей 8-й армией дошёл до Берлина, участвовал в освобождении Донбасса, Запорожья , Одессы. На его командном пункте в мае 1945 года генерал Гельмут Вейдлинг подписал капитуляцию и сдался вместе с остатками гарнизона в плен.

Василий Чуйков был дважды удостоен звания Героя Советского Союза, после войны занимал высокие должности, был Главнокомандующим Сухопутными войсками СССР и до своей отставки в 1972 году — руководителем Гражданской обороны СССР. Скончался прославленный военаначальник 18 марта 1982 года.

Согласно завещанию, Василий Иванович Чуйков был похоронен в 1982 году на Мамаевом кургане.