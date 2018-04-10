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В н.п. Мосты Пестравского района вода над дорогой поднялась на 1,9 м
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"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148

В н.п. Мосты Пестравского района вода над дорогой поднялась на 1,9 м 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
На вторник, 10 апреля, в населенном пункте Мосты Пестравского района высота воды над дорожным покрытием составила 1,9 метра, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
В понедельник, 9 апреля, на период подъема паводковых вод в Мосты командирован Поисково-спасательный отряд Самарской области для несения дежурства и обеспечения эвакуации людей в случае экстренного подтопления жилой зоны населенного пункта.
Отряд из трех спасателей укомплектован надувной лодкой с мотором, комплектом гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автономным электрогенератором. Дежурство проводится в круглосуточном режиме.
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