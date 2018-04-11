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На подтопленных паводком мостах организованы водные переправы
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На подтопленных паводком мостах организованы водные переправы 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В настоящее время в Самарской области в результате подъема уровня воды в реках Большой Иргиз и Малый Кинель подтоплено три низководных моста, соединяющих населенные пункты: Тепловка, Ломовка и Мосты в. Пестравском районе, Березовка и Большая Глушица в Большеглушицком районе и н.п. Полудни в. Кинель-Черкасском районе, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
На подтопленных мостах движение остановлено. Жизнедеятельность населения не нарушена, проводится подворовый обход, организовано дежурство постов ГИБДД, расчета спасателей ПСС (м.р. Пестравка).
Организованы водные переправы, выставлены дорожные знаки, созданы запасы медикаментов, продовольствия, материального имущества.
Во всех муниципальных образованиях, где имеются подтопления, введен режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».
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