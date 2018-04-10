В Перми оперативники и участковые разыскали пропавшего ребенка

Сегодня рано утром сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции найден без вести пропавший мальчик 2009 года рождения.

Вчера в дежурную часть отдела полиции Орджоникидзевского района Перми обратилась 29-летняя местная жительница с заявлением о том, что вечером ее сын гулял во дворе дома по ул. Карбышева, а после не вернулся домой. Женщина пояснила, что ранее ребенок никогда не уходил, накануне никаких конфликтов и ссор с ним не было.

Полицейские, разделившись на несколько поисковых групп, незамедлительно приступили к розыску несовершеннолетнего. Стражи порядка опросили одноклассников, друзей, родственников, соседей мальчика. Параллельно были обследованы район, чердаки, подъезды близлежащих домов. Поиски продолжались всю ночь.

В результате целенаправленной и слаженной работы сотрудников полиции мальчик был найден на одной из улиц Орджоникидзевского района. В настоящее время ребенок передан родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.