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В Перми оперативники и участковые разыскали пропавшего ребенка
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В Перми оперативники и участковые разыскали пропавшего ребенка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 42 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Сегодня рано утром сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции найден без вести пропавший мальчик 2009 года рождения.
Вчера в дежурную часть отдела полиции Орджоникидзевского района Перми обратилась 29-летняя местная жительница с заявлением о том, что вечером ее сын гулял во дворе дома по ул. Карбышева, а после не вернулся домой. Женщина пояснила, что ранее ребенок никогда не уходил, накануне никаких конфликтов и ссор с ним не было.
Полицейские, разделившись на несколько поисковых групп, незамедлительно приступили к розыску несовершеннолетнего. Стражи порядка опросили одноклассников, друзей, родственников, соседей мальчика. Параллельно были обследованы район, чердаки, подъезды близлежащих домов. Поиски продолжались всю ночь.
В результате целенаправленной и слаженной работы сотрудников полиции мальчик был найден на одной из улиц Орджоникидзевского района. В настоящее время ребенок передан родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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