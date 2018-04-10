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В правительстве Тюменской области обсудили борьбу с наркотиками
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В правительстве Тюменской области обсудили борьбу с наркотиками 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В правительстве Тюменской области на заседании под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева подвели итоги реализации региональной госпрограммы «Профилактика правонарушений» и областной госпрограммы по борьбе с наркотиками.
«Борьба с наркотиками и профилактика правонарушений тесно связаны между собой. В регионе сложилась достаточно стабильная ситуация, но в первом квартале 2018 года отмечен небольшой рост преступности. Одной из главных причин этого стала активизация работы по выявлению преступлений, в том числе, связанных с наркотиками. Тем не менее, наркомания является серьезной проблемой для региона, и нам есть над чем работать», — отметил, открывая заседание, Сергей Сарычев.
При этом начальник УМВД РФ по Тюменской области Юрий Алтынов подчеркнул, в 2017 году достигнуто снижение общего уровня преступности: причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж и мошенничеств. На 25% увеличилось количество выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков.
«Особое внимание было уделено несовершеннолетним. В результате согласованной профилактической работы полиции и органов исполнительной власти подростковая преступность сократилась на пять процентов, а ее доля в общей структуре преступности составила всего четыре процента», — пояснил Юрий Алтынов.
По словам начальника тюменского УМВД, в 2017 году была усилена борьба с реализацией контрабандных и суррогатных алкогольных напитков.
Говоря о реализации областной антинаркотической программы, заместитель директора областного департамента социального развития Ирина Ожогина отметила, что общая заболеваемость наркоманией в регионе снизилась, однако смертность от острых отравлений наркотиками увеличилась почти в два раза — с 41 случая в 2016 году до 81 случая в 2017 году. Это связано с ввозом в регион синтетических наркотических веществ высокой концентрации.
«Наибольшая доля умерших от отравления наркотиками приходится на Тюмень, Тюменский район и Тобольск. В остальных муниципалитетах региона ситуация более благополучна», — заметила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Кроме того, участники совещания отметили низкую прозрачность деятельности большинства НКО, занимающихся реабилитацией наркозависимых.
«Говорить об эффективной реабилитации можно лишь в том случае, когда достигнута устойчивая трехлетняя ремиссия, подтвержденная лабораторными исследованиями. Реабилитационные центры на базе НКО таких исследований не проводят», — подчеркнула Инна Куликова.
Сергей Сарычев акцентировал внимание на необходимости развернуть мощную пропагандистскую кампанию по противодействию наркотической угрозе: «Нужно по телевидению, в интернете, в соцсетях показывать людям, в первую очередь, молодежи реальные ужасные последствия употребления наркотиков. К работе по профилактике наркомании должны подключиться общественники».
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