Тулеев заявил, что передает Кузбасс в прекрасном состоянии, «с денежками»

С октября 2016 года пост спикера облсовета занимал Алексей Синицын . Ранее он подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Амана Тулеева, которому после отставки 1 апреля был передан вакантный мандат в кузбасском парламенте. Депутаты поддержали заявление Синицына и выдвинули на эту должность Тулеева. В итоге экс-глава региона стал спикером областного парламента.

"На сегодняшний день, благодаря нашим депутатам, труду команды, мы можем гордиться Кузбассом созидательным, процветающим. Область я передаю новому губернатору в прекрасном, рабочем, мобильном состоянии. По итогам 2017 года наблюдается рост налогов и налоговых доходов — 29,9 миллиарда рублей. Это 26,4% к 2016 году. Это говорит о профессионализме, уме, таланте команды. Такого в истории Кузбасса просто не было", — сказал Тулеев, выступая в парламенте.

Он отметил, что передает область новому руководителю в финансово устойчивом положении, «с денежками».

"Мы вышли среди 80 регионов России на четвертое место по налоговым доходам. Не только уголь. Тут все — металлургия, машиностроение, химия, малый бизнес, обрабатывающая промышленность", — подчеркнул он.

Тулеев добавил, что вспомнил 1990 год, когда точно так же 250 депутатов избрали его, тогда начальника Кемеровской железной дороги, председателем областного совета народных депутатов.

"Сегодня 2018 год — и все возвращается на круги своя. Интересно в жизни происходит, круговорот такой. Говорить мне со многими из вас легко и просто, потому что мы вместе прошли большой путь и совесть у нас перед господом чиста", — сказал он.