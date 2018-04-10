По какому принципу чеченцы делятся на тейпы

Точного времени того, когда в чеченском обществе начала формироваться тейповая система сегодня уже невозможно установить, однако известно, что к середине XVIII века чеченцы (нохчи) с присоединением к ним ингушей сложились как этнос. До этого времени уже произошло формирование особого рода родовых военно-экономических союзов — тейпов.

Как появились тейпы

Как гласит легенда, у предков чеченцев был бронзовый котел, на котором были выгравированы названия изначальных 20 тейпов (Беной, Сесанхой Ильеси-некъе, Юбак-Некъе, Млли-некъе, Центорой и другие), те же, кто не входил в эти тейпы, расплавили этот котел.

Практически все чеченские тейпы объединены в более крупные образования — тукхумы. В середине XIX века 135 чеченских тейпов были уже объединены в девять тукхумов. Сегодня тейпов больше, они делятся на горные (около 100) и равнинные (около 70). Внутри себя тейпы также делятся на «гары» (ветви) и «некъи» — фамилии.

Во главе каждого тейпа стоит совет старейшин, который формируется из наиболее уважаемых и опытных чеченцев-представителей тейпа. Также у каждого тейпа есть свой военачальник, называемый бячча.

Названия и чистота тейпов

Названия чеченских тейпов могли образовываться как от местности, где проживал род, так и дел, которыми в нем преимущественно занимались. К примерам первого словообразования можно отнести названия тейпов Харачой («пещера») или Шарой («ледник»). Ко второму типу словообразования можно отнести, например, тейп Пешхой («печники»), Хой («стражники») или Дешни («золотых дел мастера»).

Существует также условное деление тейпов на «чистые» и «смешанные». «Чистые» чеченские тейпы называются «нохчмакхой», они формировались из одних чеченцев. Смешанные тейпы, что можно понять по названию, формировались не только из чеченцев, в них оказывались и другие крови. Тейп Гуной, например, имеет родство с терскими казаками, тейп Харачой — с черкессами, тейп Дзумсой — с грузинами, тейп Арсалой — с русскими.

Начала тейпов

Тейп — это родовой союз, и именно здесь происходит формирование личности. Нравственные постулаты тейпов также называются началами. Всего их 23. Мы назовем только первые 10.

Первое начало — это единство и незыблемость тейповых обычаев для каждого из членов тейпа, а также его родственников.

Второе начало предполагает право на общинное землевладение.

Третье начало — кровная месть за убийство представителя своего тейпа.

Четвертое начало — это запрет брака между членами одного тейпа.

Пятое начало подразумевает любую помощь представителю своего тейпа в случае необходимости.

Шестое начало: в случаем смерти одного из членов тейпа объявляется траур, в течение определенного периода запрещено участие в праздниках и увеселительныз мероприятиях.

Седьмое начало: решающую роль в управлении тейпом играет совет старейшин. Восьмое начало: выбор руководителя тейпа, или военачальника производится не по наследственному признаку.

Девятое правило: представительский орган лейпа — совет старейшин (тейпанан кхел).

Десятое начало подразумевает то, что совет старейшин формируется из самых мудрых и уважаемых людей пожилого возраста без возрастного ценза. Формально должность члена совета старейшин была пожизненной, но бывали и случаи смещения представителя со своей должности.

Кровная месть

Как мы уже сказали, третьим началом тейповой системы Чечни является кровная месть (по-чеченски «чир») за любого представителя своего рода. Этот обычай в вайнахском обществе имеет глубокие корни. Историк У. Лаудаев писал: «В случае убиения целая фамилия или тейпа бежала на иное местожительство. Кровь (ци) переходила из рода в род. Первоначально кровь распространялась на всю фамилию; с умножением фамильных членов кровь переходила на „гар“, а в позднейшее время — на одно семейство».

После убийства представителя тейпа собирался совет старейшин. На нем принималось решение об отмщении. Тейп убийцы также собирал свой совет, который искал способы примирения с тейпом погибшего. Если тейпы не приходили к согласованному решению вопроса, то тогда собирался совет из представителей нейтральных тейпов, на котором вырабатывались условия перемирия. Если пострадавшая сторона отказывалась от перемирия, то на её совете решалось, на кого именно будет распространяться кровная месть.

Убийство кровника должно осуществляться холодным или огнестрельным оружием, при этом строго запрещается совершать его со спины, без предупреждения. Также запрещается убивать кровника в месяц Рамазан и в дни праздников, в людном месте или у кого-то в гостях.

Разложение тейповой системы

Большинство исследователей говорит, что сегодня тейповая система Чечни находится в процессе разложения. Некоторые крупнейшие тейпы, такие как Беной и Центарой, настолько увеличились, что забыли о своем первоначальном кровном родстве, отчего сегодня не является чем-то экстраординарным браки между центороевцами и беноевцами.

Это связано с тем, что по мере своего увеличения тейп постепенно расчленяется на несколько родов, а тары прежнего рода становятся при таком развитии самостоятельными родами, а первоначальный род существует уже в качестве тукхума.

Чеченцы помнят ещё те времена, когда каждый представитель тейпа знал не меньше 20 своих прямых предков. Сегодняшние опросы среди чеченской молодежи показывают, что только половина может ответить на вопрос о принадлежности к тейпу и о том, знает ли человек своих прямых предков.

Эта тенденция не может не вызывать тревог, поскольку для чеченского общества родство имеет очень важную роль. Когда чеченец хочет подчеркнуть отсутствие родства у другого человека, то говорит: «Цу стеган тайпа а, тукхум а дац», что на русский язык переводится как «У этого человека нет ни рода, ни племени».