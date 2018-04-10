Работа по плечу. Центры занятости хотят помочь инвалидам в трудоустройстве

В соответствии с новыми поправками в России будут усовершенствованы законодательные механизмы по защите прав людей с ограниченными возможностями в части поиска работы, профессиональной адаптации, созданию благоприятных условий передвижения граждан, имеющих инвалидность, до места работы и обратно, а также на территории работодателя.

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Помощь в трудоустройстве инвалидам служба занятости оказывала и ранее, правда только по заявительному принципу. Но много ли таковых было? По информации собственно самой службы, на 1 марта 2018 года в центрах занятости населения Омской области состоит 722 омича с инвалидностью. Всего же в регионе лиц с ограниченными возможностями здоровья насчитывается почти 150 тысяч человек. Если из этого количества вычесть детей-инвалидов и совсем нетрудоспособных, всё равно десятки тысяч остаются без внимания. Отчего же до службы занятости эти люди не добрались?

В прошлом году в Омской области специалистами центров занятости проведён опрос свыше 30 000 граждан с инвалидностью трудоспособного возраста; необходимо было выяснить, есть ли у человека желание работать, каким именно видом деятельности он хочет и может заниматься. Выяснилось, что далеко не все из них стремятся работать, при этом они называют главные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться при трудоустройстве: низкий уровень заработной платы, отсутствие специально оборудованных рабочих мест, транспортная недоступность.

По результатам опроса в органах службы занятости сформирован реестр, в котором на начало 2018 года представлены сведения о 28 600 гражданах. Этот ресурс стал базой для дальнейшей работы по трудоустройству инвалидов. Строится она на комплексном сопровождении всего процесса. На эти цели правительство региона планирует направить более 32 млн руб.

«Это будут мероприятия, связанные с выявлением необходимости трудоустройства инвалидов, по сопровождению инвалидов до момента трудоустройства и даже после того, как человек с инвалидностью нашёл работу. Необходимо сопровождение инвалида от места проживания до места нахождения работодателя и обратно; в том числе его перемещение на рабочем месте», — рассказала начальник главного управления государственной службы занятости населения Омской области Виктория Курченко.

Главная проблема — работодатель

В общественных организациях инвалидов говорят, что главное препятствие для успешного решения проблемы трудоустройства не сами люди с ограниченными возможностями здоровья, а работодатели. Конечно, это требует ответственности и затрат. Но законодательство предусматривает компенсацию средств работодателю по оплате труда работника с инвалидностью (минимальный размер оплаты труда с учётом районного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды).

Также возмещаются затраты, связанные с обеспечением трудовых прав граждан, имеющих инвалидность. Правительство Омской области в специальном постановлении прописало возможность получить средства на проведение оценки условий труда, оснащение рабочих мест, оборудование пандусов и подъёмников. Деньги поступают из средств регионального бюджета. Общий размер возмещения затрат работодателю может составить до 100 000 руб.

Кстати, в службе занятости сообщают, что размер заработной платы по вакансиям для трудоустройства граждан с инвалидностью не имеет серьёзных отличий. По профессиям, которые не требуют квалификации (дворники, уборщики), она составляет 8-11 тыс. руб. Заработок квалифицированных рабочих может составлять 12-13 тыс. руб. (например, для таких профессий, как швея или слесарь). Проводники пассажирского вагона могут заработать в месяц 15-22 тыс. руб., фрезеровщики — 29-33 тыс. руб. Уровень заработной платы по вакансиям специалистов выше, чем по рабочим профессиям.