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Два самарских проекта вошли в каталог готовых решений АСИ
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Два самарских проекта вошли в каталог готовых решений АСИ 

Волга Ньюс 1 час назад
«Вагон знаний» — это познавательные путешествия для школьников на комфортабельных поездах «Дневной экспресс», которые включают в себя интерактивно-образовательную программу в пути следования, адаптированную под учебный процесс и насыщенную программу пребывания в соседнем регионе, которая становится практическим продолжением интерактива, проведенного в пути следования.
Суть проекта «Передышка» заключается в поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов с выраженными стойкими двигательными нарушениями и нуждающихся в постоянном уходе. На базе тольяттинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» для таких детей организована группа временного пребывания. Там им оказывается квалифицированная помощь специалистов, а родители в это время имеют возможность решить бытовые проблемы, отвлечься и с новыми силами забрать ребенка в семью.
"По итогам всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально — экономического развития субъектов РФ в каталог добавлено 35 готовых решений, — сообщила руководитель управления лучших социально-экономических практик АСИ Вера Емельянова. — На онлайн-площадке Region-ID, созданной в помощь региональным управленцам, содержится подробное описание каждой практики, пакет нормативно-правовых документов, финансовое обоснование, типовая дорожная карта внедрения и контакты ответственных лиц. Паспорта готовых решений опубликованы в открытом доступе на сайте asi.ru".
Всего в каталоге представлено 76 практик, рекомендованных Агентством стратегических инициатив для тиражирования в субъектах РФ.
Источником для формирования каталога готовых решений являются финалисты Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Внедрение готовых решений осуществляется на основании соглашения о взаимодействии по внедрению лучших практик, заключенного между АСИ и субъектом РФ. Перечень выбранных практик и ответственные закрепляются в приложении к соглашению. По состоянию на апрель 2018 г. готовые решения внедряются в 32 регионах России. На Петербургском международном экономического форуме (ПМЭФ-2018) запланированы подписания соглашений с не менее чем 10 субъектами РФ.
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