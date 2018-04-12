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ПФР запретил выдавать сотрудникам справки СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ
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ПФР запретил выдавать сотрудникам справки СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ 

Время бухгалтера 2 часа назад
Фото: ИА Гарант
В ПФР рассказали, как работодателю исполнить перед увольняемым сотрудником обязательство, установленное ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.
В последний день работы страхователь должен предоставить застрахованному лицу данные о всех его вознаграждениях, облагаемых взносами. Однако, Закон не определяет конкретную форму, в которой соответствующая информация может быть сгруппирована.
Специалисты фонда сообщают, что копии справок на бланках СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, которые организация подавала в рамках отчетной кампании в ПФР для указанных целей не подойдут.
В персотчетности предприятия содержатся индивидуальные сведения других сотрудников, не подлежащие огласке.
В целях исполнения Закона №27 ФЗ страхователь должен подготовить выписки данных из форм СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ только в отношении уходящего специалиста.
При выходе на пенсию и наличии таких справок бывший работник сможет подтвердить свой трудовой стаж даже в отсутствии сведений по нему в УПФР.
ПИСЬМО ГУ — ОПФР по г. Москве и Московской области от 03.04.2018 № В-4510-08/7361
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