ПФР запретил выдавать сотрудникам справки СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

ПФР рассказали, как работодателю исполнить перед увольняемым сотрудником обязательство, установленное ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

В последний день работы страхователь должен предоставить застрахованному лицу данные о всех его вознаграждениях, облагаемых взносами. Однако, Закон не определяет конкретную форму, в которой соответствующая информация может быть сгруппирована.

Специалисты фонда сообщают, что копии справок на бланках СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, которые организация подавала в рамках отчетной кампании в ПФР для указанных целей не подойдут.

В персотчетности предприятия содержатся индивидуальные сведения других сотрудников, не подлежащие огласке.

В целях исполнения Закона №27 ФЗ страхователь должен подготовить выписки данных из форм СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ только в отношении уходящего специалиста.

При выходе на пенсию и наличии таких справок бывший работник сможет подтвердить свой трудовой стаж даже в отсутствии сведений по нему в УПФР.