Юг России подготовился к электронной сертификации животных

Баннер на сайте Россельхознадзора отсчитывает дни, которые остались для регистрации в системе «Меркурий» тех, кто занимается оборотом товаров животного происхождения. Специалисты считают, что «Меркурий» сделает прозрачными все передвижения продукта, а это гарантирует потребителю качество, бизнесу — сэкономит время на оформление бумажных заключений.

— Пока допускается оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) как в электронном, так и в бумажном виде, но с 1 июля — исключительно в электронном, — сказал начальник отдела ветеринарного контроля и надзора территориального управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия Владислав Шичанин. — Это необходимо сделать всем хозяйствующим субъектам, чтобы бизнес не оказался вне закона. Без соответствующей регистрации в «Меркурии» не будет возможности ни получать, ни отгружать подконтрольные ветеринарной службе товары.

По замыслу разработчиков, система должна снизить коррупционные риски и количество фальсификата на рынке.

— Специалисты ветнадзора, дежурящие на постах ДПС , вправе остановить фуру, например, с мясом птицы и потребовать у экспедитора сертификат ветконтроля, — рассказал ветеринарный врач ростовского птицеводческого предприятия Сергей Беликов . — Но бумага эта выписана на ИП из другого региона. Убедиться в том, что мясо действительно прошло контроль, да и существует ли это ИП, инспектор на трассе не в состоянии. Даже если документы вызывают подозрение, задержать партию он не имеет права — фактически не за что. Бумажные бланки выпускает Гознак, у них есть несколько степей защиты, однако мошенники нашли выход — подделываются вторые экземпляры. В результате наша продукция, которая прошла все проверки, оказывается неконкурентной мясу неизвестного происхождения, снабженному всеми необходимыми «правильными» документами, но, вполне возможно, не пригодному к употреблению.

Бумажный оборот, с одной стороны, дает возможность выстроить самые замысловатые коррупционные схемы, а с другой — не позволяет проверить весь путь продукции до потребителя.

Как рассказали в Россельхознадзоре, ранее были запущены системы «Веста» и «Цербер». Первая содержит результаты исследований всех аккредитованных лабораторий, а вторая — сведения о поднадзорных объектах и их проверок. «Веста» и «Цербер» интегрированы с «Меркурием». По идее столь серьезный бастион электронных систем не должен пропустить фальсификат.

Это выгодно потребителю, а в чем выигрывает бизнес? По словам заместителя руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николая Власова, были посчитаны прямые затраты бизнес-сообщества на бумажную ветсертификацию и оказалось, что только на бланки уходит 2,5 миллиарда рублей в год. При этом они с успехом подделываются — «теряются» тысячами. А бизнес-сообщество — в исследовании участвовали 13 ведущих ассоциаций, участников оборота и производителей — учло свои косвенные затраты на бумажную ветеринарную сертификацию. И насчитали они от 30 до 40 миллиардов рублей в год. Избавить бизнес от этой немалой финансовой нагрузки призвана система «Меркурий».

Ветеринарные врачи Ростовской области готовились к переходу на электронный документооборот с августа 2015 года. При этом на сегодняшний день более половины ветеринарных свидетельств уже оформляют в электронном виде. Так, в 2017 году специалистами Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных на защищенных бланках выдано один миллион 261 тысяча документов, тогда как через информационную систему «Меркурий» — более одного миллиона 64 тысяч. И только за первый месяц этого года на Дону оформлено 937,5 тысячи электронных ВСД.

Обратиться в Россельхознадзор, чтобы зарегистрироваться в системе, можно лично или в электронном виде — по желанию заявителя. В Россельхознадзоре Волгоградской области рассказали, что в целом предприниматели охотно «вписывают» себя в новую систему. По мнению производителей, электронный способ оформления документов дает им больше самостоятельности. Только физических лиц, занимающихся в основном молочным животноводством и овцеводством, зарегистрировалось почти 3,5 тысячи.

Однако сомнений и у представителей бизнеса, и у ветврачей немало. У системы масса плюсов, но есть и сложности при ее внедрении.

— Информационная система «сырая», программа часто «зависает», — говорит ветеринарный врач крупного крестьянско-фермерского хозяйства Волгоградской области Олег Санько. — Идея неплохая, но ее запуск уже откладывался именно по этой причине — она недоработана. Многие средние и мелкие предприятия пока не обладают ни нужной компетенцией, ни финансовыми и трудовыми ресурсами для полноценной автоматизации. Люди до сих пор спрашивают, надо ли скачивать какую-то программу, платить за ее использование, то есть в корне не понимают, как действует система. А когда я говорю коллегам, что для начала регистрации необходимо всего лишь зайти в любой браузер, например, в Mozilla Firefox, на меня смотрят, как на инопланетянина.

"Молочники" в целом поддерживают идею перехода на цифру, но просят в очередной раз перенести сроки для фермеров на 2019 год. Глава правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко подчеркивает ту же проблему — не на всех фермах есть интернет и грамотные специалисты. Чиновники обещают, что, если в отдаленных хозяйствах нет Сети, то там разрешат использовать бумажный документооборот. А если Интернет есть, но неустойчивый, сеть постоянно «падает» или медленная? Попробуй, докажи, что в таких условиях невозможно работать.

Кстати

Переход на электронную ВСД будет постепенным. Законом предусмотрено, что в случае чрезвычайных ситуаций, когда нарушается работа Интернета и средств связи, возвращается бумажный документооборот. Причем применять будут перечень подконтрольных товаров, действовавший до 2015 года.