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Клещи близко: в соседних с Костромой городах уже есть укушенные
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Клещи близко: в соседних с Костромой городах уже есть укушенные 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
По всей России начинается сезон клещей, который связан с потеплением и сходом снега. Коварные насекомые становятся все более активными. У них уже есть первые «жертвы», сообщает телеканал «Вести».
По состоянию на 6 апреля клещи покусали уже около 800 россиян, среди которых 370 — дети. Эти показатели меньше средних, но от опасности себя защитить все же нужно. Один человек уже заразился иксодовым клещевым боррелиозом.
Сейчас клещи чаще всего нападают на людей на Урале, в Сибири, Северо-Западном и Дальневосточном регионах, в Тверской и Ярославской областях. Это говорит о том, что и в нашем регионе вероятность встретиться с маленькими кровопийцами велика.
Костромичам пора задуматься о вакцинации от энцефалита и о страховке.
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