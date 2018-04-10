Курянам предлагают обменять поросят на телят

Управление ветеринарии Курской области предлагает частникам отказаться от свиноводства и обещает материально помочь в покупке крупного и мелкого рогатого скота

Необычный подход в борьбе с АЧС (африканской чумой свиней) придумали в министерстве сельского хозяйства . В этом году регионы с повышенным уровнем опасности могут лишиться дотаций, если не предпримут меры по сокращению численности свиней. Курская область одна из трёх субъектов федерации с самым большим поголовьем этих животных. Фермерам, индивидуальным предпринимателям и владельцам личных подсобных хозяйств предлагают продать хрюшек, тогда при покупке молодняка мелкого и крупного рогатого скота государство возместит 70% от его стоимости. «КИ» попытались выяснить, готовы ли животноводы к такому обмену.

Не заводить три года

По информации специалистов регионального управления ветеринарии, в общей сложности в Курской области насчитывается примерно 2 млн свиней.

Из них на долю фермеров, индивидуальных предпринимателей и владельцев ЛПХ приходится около 25 тысяч особей. Остальных разводят в крупных комплексах.

По мнению специалистов, количество свиней в подворьях необходимо сокращать. Основная причина — нулевой уровень защиты от африканской чумы свиней. Особые опасения у ветеринаров вызывают частники, которые выращивают животных в непосредственной близости от крупных комплексов.

Согласно постановлению администрации Курской области №145 ПА от 27.02.2018 г. мелким животноводам предоставляется возможность сменить профиль.

— Мы готовы предоставить свиноводам субсидию на покупку мелкого и крупного рогатого скота, если они откажутся от разведения поросят на три ближайших года. То есть тушу свиньи продают, деньги оставляют себе, покупают корову, например, и 70% от её стоимости мы возмещаем. Конечно, существует несколько требований, которые необходимо учитывать для получения субсидии. В первую очередь это наличие официальных документов, подтверждающих наличие свинопоголовья и его продажу, — рассказал «КИ» начальник отдела противоэпизоотических и лечебных мероприятий управления ветеринарии Курской области Сергей Иванов

Кстати, такой проект реализуют и в соседних областях. Например, в Белгородской, где самое большое поголовье свиней. В областном управлении ветеринарии сообщили, что регионам, которые не воспользуются этой программой, не видать дотаций от Минсельхоза.

«Нелогично»

На сегодняшний день в Курской области всего один индивидуальный предприниматель занимается свиноводством. Всё начиналось с личного хозяйства, но в 2005 году Александр Амельченков взял субсидию 600 тысяч рублей на создание собственного бизнеса.

— Благодаря поддержке государства я и скважину пробурил для своих нужд. Строительство жилья для молодого специалиста мне компенсировали. Теперь у меня отстроен капитальный сарай, где установлены поилки и кормушки. У меня примерно 96 свиней. Совершенно нелогично предлагать мне субсидию для смены профиля. Сейчас разводить рогатый скот очень невыгодно. Земли свободной нет в округе, где пасти? Опять же для заготовки сена нужны люди и техника, а это ещё масса денег. То ли дело свиньи. Покупай комбикорм в любое время года и корми, — признался предприниматель.

Частники не соглашаются с предложением и по другим причинам. Многие из них разводят поросят не столько на продажу, сколько для собственного потребления. Как признался один из селян, пожелавший остаться неизвестным, такое мясо на свинокомплексах не производят.

— Придут проверять на чуму, в сарай не пущу. И денег мне никаких не надо. Тем более три года нельзя потом будет их заводить! Да вы представляете себе, сколько сил нужно на корову, а когда она отелится — это столько хлопот! А моя Хавронья дважды в год поросится и по 15 голов приплод даёт. Я бы в жизни не согласился менять её на телёнка, — рассказал селянин.

Однако, по словам Сергея Иванова, уже есть желающие заняться разведением крупного или мелкого рогатого скота. Так, на конец января 2018 года было подано 316 заявок на коров и 545 на овец и коз.

Алёна Мартынова

Цифра в тему:

5 млн рублей распределит Управление ветеринарии Курской области среди свиноводов, пожелавших сменить профиль.