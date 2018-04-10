Челябинские урбанисты соберут деньги на новую схему движения трамваев

Активисты проекта «Челябинский урбанист» соберут деньги, чтобы распечатать схему движения трамваев в новом дизайне, который презентовали в феврале. Об этом рассказал корреспонденту 74.ru автор проекта Лев Владов.

— В «ЧелябГЭТ» нам дали понять, что у них нет денег. Сейчас мы дорабатываем схему с учётом правок, которые нам прислали челябинцы, затем откроем сбор пожертвований. На 300 карт, которые будут наклеены в вагонах, нужно всего 20 тысяч рублей, — рассказал Лев Владов.

В «ЧелябГЭТ» прокомментировали, что о деньгах речи не шло, схему просто отправили на доработку.

— Мы указали, что в ней есть неточности. Например, маршрут № 16 указан неверно, — прокомментировали в «Горэлектротрансе».

Схема движения трамваев в новом дизайне стала более компактной, а у каждого маршрута появился свой цвет. Для удобства гостей города на карту нанесли достопримечательности и водоёмы. Над схемой, как отмечается на странице проекта, «абсолютно бесплатно, во имя любви к родному городу и развития хорошей транспортной навигации в России » трудились дизайнер «Студии Артемия Лебедева» Александр Караваев (работает над официальной схемой московского метро), арт-директор «Бюро Горбунова», дизайнер транспортных схем, навигации Илья Бирман и дизайнер Полина Лесникова, работавшая в департаменте транспорта Москвы и принимавшая участие в создании единой системы навигации в столице. Познакомиться с новой схемой можно на странице проекта. Замечания можно направить в группу «Челябинского урбаниста» в соцсети.

Новый дизайн понравился начальнику управления транспорта Роману Болотову и был рекомендован к внедрению ООО «ЧелябГЭТ».