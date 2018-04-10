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ТПП РФ: иранский бизнес хочет сотрудничать с РФ в сфере строительства
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ТПП РФ: иранский бизнес хочет сотрудничать с РФ в сфере строительства 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости/Прайм. Иранский бизнес заинтересован сотрудничать с российскими партнерами в сфере строительства торговых центров, жилья и дорог, и считает его более выгодным, чем работу с китайским бизнесом, рассказал РИА Новости вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.
Группа российских предпринимателей в составе делегации ТПП 8-10 апреля посещает Тегеран, где проводит переговоры о частных инвестициях в гражданскую инфраструктуру Ирана.
"Иранская сторона подтвердила свою заинтересованность в привлечении российских инвестиций в строительную индустрию Ирана, в том числе в строительство торговых и развлекательных центров, жилья, дорог, мостов", — заявил Падалко. По его словам, сотрудничество с российскими предпринимателями в этом вопросе выглядит более привлекательным для иранского бизнеса, нежели привлечение китайских строительных компаний.
"Китайские компании выступают за то, чтобы строить в Иране объекты с привлечением своей рабочей силы, техники, строительных материалов. Такой подход утяжеляет валютную стоимость проекта. Российские компании более гибкие, они готовы привлекать местных строителей, технику и строительные материалы, работать более тесно с местным бизнесом", — отметил собеседник агентства.
Он также отметил, что представители иранского бизнеса заявили о готовности увеличить поставки продовольствия в РФ на 1,2 миллиарда долларов, «при условии, что государственные структуры двух стран помогут снизить бизнесу транспортные расходы, упорядочить взаиморасчёты с переходом на рубли, а также снизить таможенные пошлины с 20% до 15%».
"В ходе контактов между бизнесменами двух стран иранская стороны проявила серьезную заинтересованность в организации сборочных производств российской техники на территории Ирана. Кроме того, от иранских компаний было получено более 150 коммерческих предложений в сфере экспорта и импорта продукции… Стороны также договорились упростить таможенные процедуры через внедрение электронных автоматизированных систем обмена декларациями (ФТС, ТПП), создать «Зеленый коридор», упростить доступ товарных групп на рынки двух стран", — заключил он.
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