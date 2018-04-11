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Фьючерсы на индексы США указывают на снижение акций
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Фьючерсы на индексы США указывают на снижение акций 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Фьючерсы на фондовые индексы США подскочили во вторник на фоне заявлений председателя КНР Си Цзиньпина. Однако сегодня они падают, хотя президент США Дональд Трамп помог снизить напряженность, поприветствовав «добрые слова» Си, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/ANDREW GOMBERT
Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average в среду опустились на 0,64%, фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,76%. Фьючерсы на Nasdaq-100 снизились на 0,77%. Инвесторы накануне слишком позитивно восприняли комментарии лидера КНР, считает глава отдела торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Oanda Corp. Стивен Иннес. "Я думаю, оптимизм инвесторов уступает место фактам: Си, хотя, по-видимому, смягчил риторику торговой войны, предложил мало нового, — пояснил Иннес. — Новых уступок не было".
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Си: Китай откроет экономику и снизит пошлины Китай отверг требования Трампа в ходе переговоров США готовятся к военным действиям против Сирии На рынке слишком много факторов неопределенности, отметил Иннес. По его словам, угроза торговой войны не исчезнет в ближайшее время. Кроме того, на настроения инвесторов влияют ситуация в Сирии, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении президентских выборов в США в 2016 году, а также ожидания встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщали «Вести. Экономика», во вторник Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао, пообещал продолжить открывать экономику страны и снизить пошлины на ряд импортируемых товаров, включая автомобили. По словам председателя КНР, страна резко расширит доступ на рынки для иностранных инвесторов. Ранее на недостаточный доступ к рынкам жаловались торговые партнеры страны, в том числе США. Си пообещал, что Китай повысит лимит иностранной собственности в автомобильном секторе «как можно скорее» и активизирует принятие ранее объявленных мер по открытию финансового сектора. Хотя большинство обещаний уже звучали ранее, комментарии Си во вторник способствовали росту фьючерсов на индексы США, доллара и азиатских акций. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 1,79%, S&P 500 — на 1,67%. Nasdaq Composite прибавил 2,07%.
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