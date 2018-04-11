Фьючерсы на индексы США указывают на снижение акций

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Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average в среду опустились на 0,64%, фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,76%. Фьючерсы на Nasdaq-100 снизились на 0,77%. Инвесторы накануне слишком позитивно восприняли комментарии лидера КНР, считает глава отдела торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Oanda Corp. Стивен Иннес. "Я думаю, оптимизм инвесторов уступает место фактам: Си, хотя, по-видимому, смягчил риторику торговой войны, предложил мало нового, — пояснил Иннес. — Новых уступок не было".

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