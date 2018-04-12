В аэропорту «Домодедово» заработала система tax free

"Московский аэропорт «Домодедово» присоединился к системе tax free для иностранных граждан. Она запущена в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отметил директор воздушной гавани Игорь Борисов , иностранные граждане смогут воспользоваться услугами всех операторов, которые работают в России : Global Blue, HI SKY, Tax Free Premier и Национальный оператор tax free.

В «Домодедово» оборудованы два офиса для оформления возврата НДС. Один находится в общей зоне аэровокзала. Сюда после получения багажных бирок могут обратиться пассажиры, которые перевозят в багаже товары, приобретенные по системе tax free. Второй пункт расположен в зоне таможенного контроля в международных секторах вылета «A» и «B», куда возможен доступ только после прохождения контроля безопасности. Этот пункт предусмотрен для путешественников с ручной кладью.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС . Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.