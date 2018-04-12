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В аэропорту «Домодедово» заработала система tax free
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В аэропорту «Домодедово» заработала система tax free 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Система tax free запущена в аэропорту «Домодедово» в преддверии чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении воздушной гавани.
"Московский аэропорт «Домодедово» присоединился к системе tax free для иностранных граждан. Она запущена в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года", — говорится в сообщении.
Как отметил директор воздушной гавани Игорь Борисов, иностранные граждане смогут воспользоваться услугами всех операторов, которые работают в России: Global Blue, HI SKY, Tax Free Premier и Национальный оператор tax free.
В «Домодедово» оборудованы два офиса для оформления возврата НДС. Один находится в общей зоне аэровокзала. Сюда после получения багажных бирок могут обратиться пассажиры, которые перевозят в багаже товары, приобретенные по системе tax free. Второй пункт расположен в зоне таможенного контроля в международных секторах вылета «A» и «B», куда возможен доступ только после прохождения контроля безопасности. Этот пункт предусмотрен для путешественников с ручной кладью.
Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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