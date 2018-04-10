Работников коммунальных служб поощрили за добросовестную работу

Торжественное мероприятие, приуроченное профессиональному празднику — Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства состоялся в культурно-досуговом центре «Октябрь». На празднике чествовали трудовые коллективы городских предприятий и учреждений, внесших значительный вклад в развитие жилищно-коммунальной сферы Ханты-Мансийска

Организаторы мероприятия в холле первого этажа центра подготовили для гостей фотовыставку об истории становления и развития коммунальных служб югорской столицы. На торжественном открытии, которое проходило в большом концертном зале, каждому из учреждений жилищно-коммунального комплекса была посвящена специальная презентация.

От имени Администрации города участников мероприятия приветствовала первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска Наталья Дунаевская: «От всех жителей, от всего города поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю здоровья, благополучия вам и вашим семьям, добра, успехов. И еще раз благодарю за то, что именно вы ежедневно делаете наш город еще более благоустроенным и одним из самых уютных в России ».

Слова благодарности за высокие достижения в работе, за повседневный труд, умение содержать город в очень хорошем, благопристойном виде произнес председатель Думы Города Константин Пенчуков.

Почетными грамотами, Благодарственными письмами Главы города, Думы города награждены более 100 работников городских предприятий и учреждений бытового обслуживания населения и ЖКХ.

Торжественный вечер продолжился концертной программой с участием коллективов и солистов культурно-досугового центра «Октябрь».