Блудливый поп из «Дома-2» выложил в Сеть «семейное» порно

Бывший священник и один из самых эпатажных участников телестройки Вальтер Соломенцев опубликовал на своей странице в instagram интимные кадры. На них он демонстрирует плотскую любовь с экс-участницей «Дома-2» Олесей Лисовской.

На телепроекте Вальтер и Олеся недолгое время были парой. Покинув шоу, Соломенцев продолжил «веселить» публику откровенными признаниями в Сети и на телевидении.

Вот и сейчас падкий на блуд мужчина опубликовал откровенные личные снимки с девушкой, подписав каждый из них. «Порно с Олесей Лисовской», «Кто эта сладкая?», «Зад Олеси Лисовской», — цитирует Соломенцева StarHit.ru

Примечательно, что буквально через пару часов после того, как в соцсети появились эти фото, аккаунт Вальтера был заблокирован. Возможно, кто-то пожаловался на эротику на грани порно, либо эти кадры были опубликованы хакерами, вскрывшими страничку экс-участника «Дома-2». А потому Соломенцев предпочел временно ограничить доступ к своему Instagram, чтобы удалить провокационные снимки.

Ранее в эфире одного из ток-шоу выяснилось, что у Вальтера есть экс-супруга Галина, от которой у него двое сыновей. Женщина утверждала, что Соломенцев не поддерживает их финансово.

Кроме того, экс-священник уже был фигурантом громкого скандала, связанного с интимными снимками, попавшими в Сеть. Галина говорила на ток-шоу, что никогда не публиковала в интернете свои обнаженные фото. Однако ее откровенные кадры доступны на нескольких сайтах, они же были показаны в эфирах.

По словам экс-супруги Вальтера, она отправляла интимные фото лишь ему. А нашла и растиражировала снимки состоявшая в отношениях с Соломенцевым Олеся Лисовская.