Ещё
Улицы в Тюмени превратились в настоящую Венецию с полноводными реками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улицы в Тюмени превратились в настоящую Венецию с полноводными реками 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Жители Тюмени жалуются на затопленные улицы. После таяния снега улицы Тюмени превратились в настоящую Венецию с полноводными реками. Огромные лужи размером с перекрёсток стали большой проблемой для водителей и пешеходов, пишут местные СМИ.
Жители публикуют снимки в соцсетях, вода преграждает тюменцам путь к школам, магазинам, жилым многоэтажным домам. Также лужи доставляют трудность водителям, которым приходится угадывать ямы под водой.
Одни пользователи Сети пытаются не унывать и шутят по поводу затопления улиц. «И как тут ездить?.. На лодке… Тюмеция, Венень… Продам болотники, недорого… Интеллектуальная игра „Где яма… В каждом дворе такая Венеция“, — прокомментировали многочисленные посты о затоплении Тюмени подписчики пабликов.
Другие жалуются на ежегодные неудобства из-за высокой воды и на властей, которые не могут настроить ливневые канализации. „Ни ливнёвки, ни откачиваний — само впитывается!.. Дороги — хрен с ними, у меня такое в огороде весной и под домом — до середины июля. В огороде рис сажай, а под полом карасей разводи. У администрации денег нет, чтоб продлить ливнёвку“, — высказались местные жители.
Парламентская газета: последние новости
Аксаков рассказал, что будет с курсом доллара и евро В Курганской колонии начальство передало власть заключенным Тулеев возглавил парламент Кемеровской области
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков223
МиГ-31 превратили в крылатую ракету72
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148101
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Рубль продолжил резкое падение360
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
01:09
Взлет НЛО из Зоны 51 попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение