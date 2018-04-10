Улицы в Тюмени превратились в настоящую Венецию с полноводными реками

Жители Тюмени жалуются на затопленные улицы. После таяния снега улицы Тюмени превратились в настоящую Венецию с полноводными реками. Огромные лужи размером с перекрёсток стали большой проблемой для водителей и пешеходов, пишут местные СМИ.

Жители публикуют снимки в соцсетях, вода преграждает тюменцам путь к школам, магазинам, жилым многоэтажным домам. Также лужи доставляют трудность водителям, которым приходится угадывать ямы под водой.

Одни пользователи Сети пытаются не унывать и шутят по поводу затопления улиц. «И как тут ездить?.. На лодке… Тюмеция, Венень… Продам болотники, недорого… Интеллектуальная игра „Где яма… В каждом дворе такая Венеция“, — прокомментировали многочисленные посты о затоплении Тюмени подписчики пабликов.

Другие жалуются на ежегодные неудобства из-за высокой воды и на властей, которые не могут настроить ливневые канализации. „Ни ливнёвки, ни откачиваний — само впитывается!.. Дороги — хрен с ними, у меня такое в огороде весной и под домом — до середины июля. В огороде рис сажай, а под полом карасей разводи. У администрации денег нет, чтоб продлить ливнёвку“, — высказались местные жители.