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В Адыгее приведут в порядок защитные дамбы
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В Адыгее приведут в порядок защитные дамбы 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
На ремонт дамб и берего-укрепление направят более 60 млн руб. из резервного фонда Кабмина РА.
Отремонтируют участок дамбы в а. Хатажукай, укрепят берега на семи участках р. Чехрак в х. Игнатьевском и отремонтируют участки дамб возле а. Егерухай, ст. Дондуковской и на р. Лаба в Красногвардейском районе.
Планируется, что в 2019 г. Адыгея из федерального бюджета получит более 155 млн руб. на эти цели.
Они пойдут на расчистку русла р. Гиага, капремонт дамбы рек Фарс и Псенафа, строительство дамбы в районе с. Вольного.
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