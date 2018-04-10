В Березовском отправили за решетку серийных похитителей авто 

Березовский горсуд вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в хищении 6 иномарок. Обоих отправили в колонию общего режима на 6,5 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Злоумышленники промышляли с марта по июнь 2017 года на территории Екатеринбурга и Березовского. С помощью специальных электронных устройств они копировали коды сигнализаций автомобилей, а для разблокировки руля и работы системы зажигания использовали механические устройства.
Пока один из подсудимых раскодировал сигнализацию и проникал в салон, другой подстраховывал.
За несколько месяцев злоумышленники завладели KIA Сeed, Hyundai i30, Toyota Corolla, Hyundai Solaris. Похищенные авто сбывали по заниженным ценам через интернет-сайты. Сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей.