В Березовском отправили за решетку серийных похитителей авто

Березовский горсуд вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в хищении 6 иномарок. Обоих отправили в колонию общего режима на 6,5 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Злоумышленники промышляли с марта по июнь 2017 года на территории Екатеринбурга и Березовского. С помощью специальных электронных устройств они копировали коды сигнализаций автомобилей, а для разблокировки руля и работы системы зажигания использовали механические устройства.

Пока один из подсудимых раскодировал сигнализацию и проникал в салон, другой подстраховывал.