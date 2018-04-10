В Петербурге мигрант из Таджикистана изнасиловал восьмиклассницу

За помощью в полицию обратилась 50-летняя мать девочки. Она расказала, что 17-летний юноша познакомился с её дочерью в социальных сетях. В субботу, 7 апреля, он позвал школьницу погулять. Вместе они поднялись на чердак дома №3 на улице Чехова.

Молодой человек избил школьницу и изнасиловал её. Девочку доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую травму головы, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Полицейские задержали юношу. Он нигде не учится и не работает. В отношении мигранта возбудили уголовное дело.