Ещё
В Петербурге мигрант из Таджикистана изнасиловал восьмиклассницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге мигрант из Таджикистана изнасиловал восьмиклассницу 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
За помощью в полицию обратилась 50-летняя мать девочки. Она расказала, что 17-летний юноша познакомился с её дочерью в социальных сетях. В субботу, 7 апреля, он позвал школьницу погулять. Вместе они поднялись на чердак дома №3 на улице Чехова.
Молодой человек избил школьницу и изнасиловал её. Девочку доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую травму головы, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.
Полицейские задержали юношу. Он нигде не учится и не работает. В отношении мигранта возбудили уголовное дело.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге пять зданий могут стать памятниками регионального значения Будущий кандидат в президенты на выборах 2036 года: «Я знаю, что делать!» В Петербурге с сосульками будут бороться с помощью «холодных чердаков»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым740
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14849
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России37
Сын Табакова взбесил народ152
Рубль ждет технический отскок209
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:46
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение