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В России в тестовом режиме запустили систему tax free
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В России в тестовом режиме запустили систему tax free 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
С 10 апреля в городах, принимающих матчи ЧМ по футболу, заработала в тестовом режиме система tax free, передает ТАСС.
Воспользоваться tax free смогут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Сумма покупки должна составлять не менее десяти тысяч рублей с учетом налога. Иностранцы смогут рассчитывать на компенсацию налога до 18% за вычетом комиссии оператора tax free. Однако, как заметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в рамках пилотного проекта возврат будет неполным — 10-12% от стоимости товара.
Изначально пилотный проект должен был распространиться только на магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Великом Новгороде, Калининграде и Владивостоке. Однако Минпромторг позже включил в список города, которые принимают этим летом ЧМ по футболу: Москва и подмосковный Красногорск, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
Инициированный правительством закон о введении системы компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров Госдума приняла еще в прошлом году. Вступил в силу закон с 1 января 2018 года. В финансово-экономическом обосновании к документу отмечалось, что введение системы влечет дополнительные расходы федерального бюджета в 150-200 миллионов рублей в год.
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