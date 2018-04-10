Понтонный мост через Амур между Благовещенском и Хэйхэ начнут разбирать в среду

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апреля. / ТАСС /. Работа понтонного моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ завершится в среду. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства Амурской области

"По итогам координационного совета пункта пропуска Благовещенск, а также по согласованию с китайской стороной было принято решение о завершении 11 апреля эксплуатации пассажирского понтонного моста между пунктами пропуска Благовещенск и Хэйхэ", — говорится в сообщении.

С 12 апреля введут изменения и в пассажирском направлении. Пассажиров будут перевозить по реке суда на воздушной подушке.

Как сообщили ТАСС в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО», стоимость пассажирского билета изменится. «Изменения в тарифе будут известны 11 апреля во второй половине дня», — сказали ТАСС на предприятии.