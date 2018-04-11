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Получатели социальных услуг попробуют себя в роли звонарей
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Получатели социальных услуг попробуют себя в роли звонарей 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Во время пасхальных праздников в Территориальном центре социального обслуживания установят мобильную звонницу.
— Безумно интересно понять, как работает система колоколов, даже если это будет уменьшенная копия, — рассказала заведующая Отделением приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования центра Елена Каплаухова.
Мобильная звонница будет установлена на втором этаже учреждения.
Она добавила, в рамках пасхальных праздников сотрудники центра организуют мастер-классы, конкурсы и викторины.
Отметим, что в центре пройдет праздничное выступление.
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