Получатели социальных услуг попробуют себя в роли звонарей

Во время пасхальных праздников в Территориальном центре социального обслуживания установят мобильную звонницу.

— Безумно интересно понять, как работает система колоколов, даже если это будет уменьшенная копия, — рассказала заведующая Отделением приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования центра Елена Каплаухова.

Мобильная звонница будет установлена на втором этаже учреждения.

Она добавила, в рамках пасхальных праздников сотрудники центра организуют мастер-классы, конкурсы и викторины.

Отметим, что в центре пройдет праздничное выступление.