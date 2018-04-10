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Факт массового испражнения в фонтан ГПНТБ опровергла полиция
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Факт массового испражнения в фонтан ГПНТБ опровергла полиция 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Изначально о случившемся сообщил «АСТ-54» со ссылкой на своего подписчика. Как рассказал читатель, ночью 10 апреля в период с 01:30 до 2:30 возле ГПНТБ собрались около 100-150 человек.
«Машины подъехали прямо к фонтану, нарушив правила. Толпа людей вела себя странно, кто-то быстро разбегался, затем так же быстро возвращался. Люди испражнялись не только на газоны и стены ГПНТБ, но и непосредственно в сам фонтан, нисколько не смущаясь остальных. Громкие крики, распитие спиртного, пляски на капоте и слэм сопровождали все это бурное событие», — описал увиденное очевидец. Гражданин позвонил в полицию, и вскоре на место прибыл экипаж ППС. «Действительно, в половине второго ночи в полицию поступил вызов на площадь имени Пименова, — заявила VN.ru представитель ГУ МВД по региону Юлия Хабибуллина. — Прибывший наряд патрульно-постовой службы обнаружил на месте скопление людей. Их было 30 человек. Однако никаких противоправных действий со стороны толпы не было. Административных нарушений не зарегистрировано. Людей попросили разойтись, что они и сделали».
По данным полиции, с наступлением тепла на площади Пименова перед ГПНТБ всегда собираются молодые люди. Они массово катаются на скейтбордах, велосипедах и просто общаются. Распития алкоголя и других нарушений до этого дня не было замечено.
В августе прошлого года в Новосибирске густой пеной покрылась чаша фонтана, расположенного в Первомайском сквере. Оказалось, что на День строителя неизвестные подсыпали в фонтан стирального порошка.
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