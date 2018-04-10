Объявился жених для Бузовой из «Дома-2»

Свои силы в проекте канала ТНТ «Замуж за Бузову» решил попробовать бывший участник «Дома-2», экс-партнер артистки Степан Меньщиков

«Почти год я нахожусь одна. Я не робот, я — женщина. У меня нет времени на личную жизнь, я постоянно снимаюсь, гастролирую, занимаюсь бизнесом, и поэтому я решила дать своё согласие на участие в новом шоу телеканала ТНТ», — заявила телеведущая, слова которой приводятся в Instagram проекта.

ТНТ уже объявил кастинг мужчин, которые могли бы побороться за сердце Бузовой. Создатели шоу ищут амбициозных и состоявшихся парней разных профессий от 18 до 40 лет, сообщает Life.

Прийти на кастинг решил и бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков, который в самом начале реалити-шоу ухаживал за Бузовой.

«Я живу яркой и динамичной жизнью и принимаю много решений за которые несу ответственность. Я мало совершал в жизни того, о чем потом жалел. Сейчас я хочу вам признаться в том, что когда-то, 14 лет назад, я снял трусики Ольги Бузовой, которые висели над моей кроватью, о чем я сейчас сожалею. И сейчас я мечтаю исправить ту роковую ошибку и принять участие в проекте @zabuzovu на канале ТНТ, откровенно признаться прекрасной Ольге Бузовой в любви и сделать нашу королеву по настоящему счастливой!» — написал Меньщиков в Instagram.

Сама Бузова пока не прокомментировала желание Меньщикова бороться за ее сердце.