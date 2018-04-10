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Центр подготовки космонавтов запросит дополнительные субсидии на зарплаты
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Центр подготовки космонавтов запросит дополнительные субсидии на зарплаты 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) намерен обратиться в Роскосмос с просьбой об увеличении государственного субсидирования, рассказал в интервью РИА Новости начальник ЦПК, Герой России Павел Власов.
ЦПК — единственный в России научный институт, занимающийся подготовкой космонавтов, обеспечением пилотируемых полетов и реабилитации экипажей после возвращения на Землю. В настоящее время в российском отряде космонавтов состоит 26 человек.
"Поднимать зарплату в ФГБУ не самое легкое дело. Мы в основном живем на государственные субсидии. Наша текущая задача — достучаться до Роскосмоса, а потом до Минфина, чтобы было принято решение об увеличении субсидирования нашей деятельности", — рассказал он.
Средства планируется направить, в том числе, на повышение зарплат. «Сейчас мы организовали работы над новой редакцией коллективного договора, в котором будет пересматриваться система оплаты труда, система стимулирующих выплат. Мы хотим сделать ее как можно более справедливой и прозрачной. Я думаю, что месяца через два-три мы с коллективом подпишем новое дополнение к действующему договору», — рассказал Власов.
Власов возглавил ЦПК в ноябре 2017 года.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.
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