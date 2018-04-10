Киевлянин требовал 10 000 гривен за разблокировку аккаунтов Instagram

23-летний киберпреступник из Киева получал доступ к аккаунтам Instagram различных интернет-магазинов, количество подписчиков которых превышало 50 тысяч, а затем требовал с законных владельцев учетных записей 10 000 гривен за разблокировку страниц.

Уточняется, что украинский злоумышленник использовал фишинг для получения доступа к пострадавшим аккаунтам. Молодой киевлянин делал рассылку от имени администрации популярного сервиса для публикации фотографий, многие клевали на фишинговый письма.

«Сейчас идет досудебное следствие и точное количество пострадавших от рук хакера не установлено», — поделилась со СМИ сотрудница департамента Киберполиции Нацполиции Юлия Квитко, — «Интернет-магазины самые разные, схожи в одном — количество подписчиков от 50 до 100 тысяч людей».

Благодаря тому, что не все пострадавшие согласились заплатить, а некоторые обратились к правоохранителям, злоумышленника удалось обнаружить и задержать. Киевлянина обыскали, изъяв для анализа компьютерную технику и мобильные телефоны с множеством SIM-карт, которые юный киберпреступник использовал для регистрации фейковых учетных записей.

«Пока идет расследование, мы устанавливаем всех пострадавших от действий злоумышленника, их очень много, и призываем тех, кто стал его жертвами обратиться в полицию», — продолжает госпожа Квитко.

Киевлянин «попал» сразу по двум статьям, предусмотренным законодательством его страны, а именно по ч.1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Органы сообщают, что злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.