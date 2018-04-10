Ещё
Киевлянин требовал 10 000 гривен за разблокировку аккаунтов Instagram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киевлянин требовал 10 000 гривен за разблокировку аккаунтов Instagram 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
23-летний киберпреступник из Киева получал доступ к аккаунтам Instagram различных интернет-магазинов, количество подписчиков которых превышало 50 тысяч, а затем требовал с законных владельцев учетных записей 10 000 гривен за разблокировку страниц.
Уточняется, что украинский злоумышленник использовал фишинг для получения доступа к пострадавшим аккаунтам. Молодой киевлянин делал рассылку от имени администрации популярного сервиса для публикации фотографий, многие клевали на фишинговый письма.
«Сейчас идет досудебное следствие и точное количество пострадавших от рук хакера не установлено», — поделилась со СМИ сотрудница департамента Киберполиции Нацполиции Юлия Квитко, — «Интернет-магазины самые разные, схожи в одном — количество подписчиков от 50 до 100 тысяч людей».
Благодаря тому, что не все пострадавшие согласились заплатить, а некоторые обратились к правоохранителям, злоумышленника удалось обнаружить и задержать. Киевлянина обыскали, изъяв для анализа компьютерную технику и мобильные телефоны с множеством SIM-карт, которые юный киберпреступник использовал для регистрации фейковых учетных записей.
«Пока идет расследование, мы устанавливаем всех пострадавших от действий злоумышленника, их очень много, и призываем тех, кто стал его жертвами обратиться в полицию», — продолжает госпожа Квитко.
Киевлянин «попал» сразу по двум статьям, предусмотренным законодательством его страны, а именно по ч.1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.
Органы сообщают, что злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Anti-Malware.ru: последние новости
Новый вариант ботнета Mirai атаковал мировой финансовый сектор Атака 51% ударила по Verge и Electroneum, похищены $906 тысяч Уязвимость локального повышения прав обнаружена в пакете beep для Debian
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым740
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14850
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России40
Сын Табакова взбесил народ154
Рубль ждет технический отскок209
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:46
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение