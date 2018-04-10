Волгоградцев просят помочь в поисках пропавшего жителя Дербента

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, молодой человек пропал еще 7 мая 2015 года. Он ушел из дома и пропал, до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

На вид парню 20-25 лет. Его рост составляет160-165 сантиметров. Телосложение у него худощавое, лицо круглое, глаза карие, волосы черные прямые, прямой нос, узкий подбородок.

Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Магомедрасула, обратиться в в ближайший отдел полиции или по телефону «02».