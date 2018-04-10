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Волгоградцев просят помочь в поисках пропавшего жителя Дербента
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Волгоградцев просят помочь в поисках пропавшего жителя Дербента 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Следователи из Республики Дагестан обращаются к жителям Волгоградской области за помощью в поисках пропавшего 22-летнего Магомедрасула Исрафиловича Караханова, исчезнувшего в Дербенте.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, молодой человек пропал еще 7 мая 2015 года. Он ушел из дома и пропал, до сих пор о его местонахождении ничего не известно.
На вид парню 20-25 лет. Его рост составляет160-165 сантиметров. Телосложение у него худощавое, лицо круглое, глаза карие, волосы черные прямые, прямой нос, узкий подбородок.
Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Магомедрасула, обратиться в в ближайший отдел полиции или по телефону «02».
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