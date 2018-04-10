Ещё
В Челябинске снявший шкуру с хаски живодёр заявил, что сдаёт мясо на шаурму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске снявший шкуру с хаски живодёр заявил, что сдаёт мясо на шаурму 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
Челябинец, снявший шкуру с собаки в лесопосадке около реки Миасс, заявил, что сдаёт мясо убитых животных на шаурму.
О шокирующем поступке живодёра в полицию накануне сообщили дети. Они стали невольными очевидцами преступления, прогуливаясь по берегу реки Миасс вдоль Университетской набережной. Прибывшие на место стражи правопорядка опросили молодого человека, снявшего шкуру с хаски, но потом отпустили.
Позже в лесопосадку пришли зоозащитники. Они решили похоронить животное, но, к своему удивлению, встретили того самого живодёра. По его словам, собака была платой жителей посёлка Долгодеревенское за оказанные им строительные услуги. Парень заявил, что это мясо убитых им животных сдаёт в ларьки быстрого питания возле «Зелёного рынка».
Теперь живодёру грозит до 5 лет тюрьмы.
Отметим, что несколько дней назад в сообществе «Типичный Челябинск» горожане также выложили видеозапись обнаруженных ими в лесу на ЧМЗ мёртвых собак. На трупах животных видны ранения, похожие на ножевые или огнестрельные.
АиФ: последние новости
Заместитель председателя СК РФ ждёт челябинцев на приёме Производителей лучших товаров ищут на Южном Урале Если друг потерялся вдруг. Кто и что поможет найти пропавшего питомца
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления180
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам87
Украина арестовала еще одно российское судно741
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ243
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня89
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение