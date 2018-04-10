В Челябинске снявший шкуру с хаски живодёр заявил, что сдаёт мясо на шаурму

Челябинец, снявший шкуру с собаки в лесопосадке около реки Миасс, заявил, что сдаёт мясо убитых животных на шаурму.

О шокирующем поступке живодёра в полицию накануне сообщили дети. Они стали невольными очевидцами преступления, прогуливаясь по берегу реки Миасс вдоль Университетской набережной. Прибывшие на место стражи правопорядка опросили молодого человека, снявшего шкуру с хаски, но потом отпустили.

Позже в лесопосадку пришли зоозащитники. Они решили похоронить животное, но, к своему удивлению, встретили того самого живодёра. По его словам, собака была платой жителей посёлка Долгодеревенское за оказанные им строительные услуги. Парень заявил, что это мясо убитых им животных сдаёт в ларьки быстрого питания возле «Зелёного рынка».

Теперь живодёру грозит до 5 лет тюрьмы.

Отметим, что несколько дней назад в сообществе «Типичный Челябинск» горожане также выложили видеозапись обнаруженных ими в лесу на ЧМЗ мёртвых собак. На трупах животных видны ранения, похожие на ножевые или огнестрельные.