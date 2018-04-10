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Челябинцы сообщили о живодёре, снявшем шкуру с собаки на берегу Миасса
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Челябинцы сообщили о живодёре, снявшем шкуру с собаки на берегу Миасса 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жители Челябинска обнаружили на берегу реки Миасс убитую собаку породы хаски, с которой кто-то снял шкуру, видеозаписью с места происшествия горожане поделились в соцсети.
Как пояснили челябинцы, радом с трупом пса задержали молодого человека, очевидцы вызвали сотрудников полиции. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины, заставившие горожанина убить собаку.
В комментариях под видеороликом пользователи соцсети потребовали строгого наказания для человека, поднявшего руку на домашнее животное. Напомним, ранее южноуральцы предложили ужесточить наказание для живодёров. Сейчас за жестокое обращение с животными Уголовный кодекс максимально предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет. Ещё в прошлом году жителя Кусы, который задушил шнурком на улице бездомную собаку, суд приговорил к 280 часам обязательных работ.
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