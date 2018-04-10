Огонь: соединяем светодиодные ленты

Светодиодные ленты — это очень красиво и удобно. Обогатить ими свой быт: например, самостоятельно собрать подсветку компьютера, багажника автомобиля, кухонного шкафа и так далее — может кто угодно, ничего сложного в этом нет. Однако, как и в любом деле, здесь необходимо четко понимать, что и как необходимо сделать.

Регулировка длины Итак, каковы первые шаги? Сначала необходимо обрезать свою светодиодную ленту до нужной длины. Большинство led-лент имеют отмеченные области сверху между отдельными светодиодами, где можно произвести разрез. Важно сделать это именно по намеченной линии, иначе последующие светодиоды не включатся. Большинство лент имеют такие маркеры через каждые три-пять светодиодов.

Измерьте, сколько светодиодной ленты вам потребуется. Лучше сделать это до покупки, потому что тогда вы сможете выбрать наиболее подходящую ленту и избежать лишних трат. При определении длины обратите внимание на то, что надо оставить припуски на возможные края или углы.

Как только вы определились с длиной, отмерьте ее на своей ленте. Затем надо отрезать нужный кусок там, где это наиболее удобно и есть маркер. Это можно сделать обычными ножницами.

Используйте коннекторы При покупке светодиодной ленты в комплект поставки обычно входят три-четыре коннектора, однако их можно приобрести и отдельно. Если ваш проект требует нескольких подключений, коннекторами лучше запастись с избытком. Затем выполните следующие шаги, чтобы соединить светодиодные полосы вместе.

На светодиодной ленте вы можете увидеть четыре медных провода или, возможно, четыре буквы, обозначающие проводники. Разъемы коннекторов также имеют четыре небольших контакта. Поместите четыре провода точно над четырьмя контактами так, чтобы контактные точки касались друг друга. Для лент с силиконовым покрытием надавите на штыри через силикон. Если он слишком толстый, удалите его.

Как только вы соединили проводники и разъемы для подключения друг с другом, нажмите пластиковый язычок на коннекторе в нижней его части. На этом этапе вы должны услышать легкий щелчок — это признак правильного соединения.

Во всех дальнейших случаях, собирая схему подсветки, действуйте так же и соедините остальные элементы. Затем вы можете прикрепить уже собранную светодиодную ленту в нужное место и подключить ее к розетке.

Фото: компании-производители

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