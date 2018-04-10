Пятую часть ямальских оленей укололи

Весенний этап вакцинации домашних северных рогачей от «сибирки» в округе завершен.

С марта по апрель на сельхозпредприятиях и в стойбищах оленеводов-частников привили более 130 тысяч особей.

Как информирует пресс-служба губернатора ЯНАО , ветеринары работали в Шурышкарском, Приуральском, Ямальском, Тазовском и Надымском районах.

На трэколах и вездеходах специалистов доставляли в стада, где в переносных коралях прививали животных.

В вакцинации участвовало 30 сборных бригад — сотрудники госветслужбы и сельхозпредприятий, другие привлечённые специалисты

— Оленеводам не пришлось каслать к месту вакцинации, высокий снежный покров обеспечил сохранность пастбищ от вытаптывания. И, самое главное, олени хорошо перенесли прививки, у них не было поствакцинальных осложнений, — отметили в окружной службе ветеринарии.

После завершения отела и вскрытия рек, начнется летний этап прививочной кампании. В это время доставлять ветбригады в тундру будут вертолеты.

Всего в нынешнем году планируется обезопасить от сибирской язвы более 650 тысяч оленей.