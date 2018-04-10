На Avito появилась Доставка. Как ей вообще пользоваться?

На Avito появилась Доставка. Как ей вообще пользоваться?Многие из вас заходят на Avito хотя бы раз в неделю. Одни за конкретной вещью, другие вслепую и за выгодой. Я среди последних.

Согласитесь, в сайтах объявлений есть своя магия! И один недостаток, многим уже знакомый.

Если нужную вещь продают в другом городе, вы в пролёте. Нет вариантов безопасно, удобно забрать её — только альтернативные способы на свой страх и риск.

Так что не скрою: давно мечтал о сервисе, который взял бы доставку на себя и выступил гарантом покупки. Чтобы я не заморачивался, не тратил нервы. Не переговаривался с продавцом и не переводил деньги за честное слово.

Хочу молча заплатить с карты, подождать пару дней и получить желаемое в посылке. Короче, я хочу «Avito Доставку».

Что это за доставка такая с Avito? Откуда взялась?

«Avito Доставка» — новый официальный сервис Avito, доставляющий вещи из объявлений обычных людей по всей России . Он берёт на себя все этапы пересылки и открывает шикарные перспективы, иначе не скажешь.

Теперь не нужно ограничивать свой поиск регионом или городом. Если нужную вещь продают дешевле в другом конце страны, она станет вашей.

Пример. Вася продаёт смартфон в Уфе , а Серёга хочет купить его в Казани . Avito заберёт смартфон у Васи и привезёт его в пункт выдачи рядом с Серёгой. Даже деньги между ними перечислит, сэкономив их нервы.

Если же Вася решит обмануть, то вскоре получит смартфон обратно и не увидит денег.

Продавцы тоже в выигрыше: при включенной доставке ваши вещи потенциально захочет купить вся Россия, а не только ближайшие город и/или область.

Для продавца доставка. Её оплачивает покупатель. Сумма не зависит от размера посылки, и в неё уже включена возможность бесплатного возврата товара на месте.

Как воспользоваться «Avito Доставкой»? Куда нажимать?

Если вы продавец: галочка включения доставки есть на странице создания объявления.

Повторяю. Чтобы включить «Avito Доставку» для своего объявления, нужно просто кликнуть на одну галочку. Больше ничего не нужно. Доставка для продавца абсолютно бесплатна.

Если покупатель хочет воспользоваться доставкой, вам приходит уведомление. Откроете ссылку, введёте данные своей карты для зачисления денег. Выберете пункт выдачи, везёте туда товар в течение двух дней.

Как только покупатель заберёт товар у курьера или в пункте приёма, на вашу карту поступят деньги — ровно та сумма, за которую продавали.

Пример. Вася продает смартфон за 7000 рублей. Когда Серёга заберёт этот смартфон, Васе на карту поступит 7000 рублей.

Комиссия Avito Доставки для продавца отсутствует. Он ничего не теряет.

Очень крутая тема, если честно.

Если бы ребята сделали процесс нудным и бюрократическим (как обычно с любой отправкой), народ бы просто не заморачивался. Но тут от продавца почти ничего не требуется: галку поставил и ждёшь. Удивило, что даже не надо писать вес, размеры товара, как заставляют в службах доставки.

Если вы покупатель: если рядом с объявлением отображается иконка грузовика, то продавец готов отправить товар с помощью сервиса «Доставка».

Когда определитесь, кликнете на доставку, оплатите её плюс стоимость товара с банковской карты. Всё, процесс пошёл.

Как только продавец передаст товар в пункт приёма, вы получите уведомление. Получить заказ сможете в ближайшем пункте выдачи, его можно выбрать.

Пример. Серёга покупает смартфон за 7000 рублей. Доставка из Уфы в Казань обойдётся в 355 руб.

Итого покупатель заплатит 7355 рублей.

Остается договориться с продавцом о доставке, написав ему сообщение. А дальше заплатил и спокойно ждёшь. Не говоря уже о том, что теперь можно купить товар по объявлению в любой точке России, не ограничивая себя рамками города и региона. И не бояться, что тебя обманут, ничего не вышлют и так далее.

Почему лично мне нравится «Avito Доставка»

Как покупатель, я не хочу рисковать, чтобы слушать отговорки про закрытую почту, потерянную посылку и прочие сказки. А в роли продавца я не хочу бегать на почту и узнавать, куда делась моя посылка, действительно ли она не дошла и так далее.

«Avito Доставка» не только доставляет вещь между городами или в городе, но и сводит к минимуму риск для обоих участников сделки. Каждый этап автоматизирован. Есть уведомления об отправке, доставке. Есть контроль и ответственные за статус ситуации.

Лично я вижу в этом главное преимущество сервиса. Никаких «а вдруг»: заплатил, отправил, получил.

Как «Avito Доставка» борется с мошенниками?

Разное в жизни бывает. Но если в этом замешаны деньги, то хочется каких-то гарантий. Особенно от мошенничества. Вот, что поднял из условий оказания услуг:

1. Продавец не отправит — деньги вернут. Окей, заплатили и ждёте. Но тут продавец пропадает. В обычной ситуации вы бы просто попали, а тут иначе.

Если в течение 3-х дней продавец не принесёт товар в пункт выдачи, деньги вернутся на счёт покупателя в полной мере и без комиссий. Никаких выяснений, кто куда делся, это уже не ваши проблемы.

2. Avito не перечисляет деньги сразу. Нет ничего неприятнее, чем осознание, что тебя сейчас очень легко обмануть. Бывает такое, что продавец получил деньги, якобы отправил товар, но с доставкой творится что-то не то. Иногда потому, что никакой доставки нет…

С «Avito Доставкой» продавец получит деньги только тогда, когда доставка подтвердится, а покупатель примет товар и распишется, что не имеет претензий. До этого момента Avito хранит деньги покупателя и выступает в роли гаранта.

3. Покупатель имеет возможность проверить посылку. На это даётся 15 минут на месте выдачи товара. Если что-то не понравилось, покупатель вправе отказаться и отдать вещь обратно. Останется объяснить причину возврата, чтобы получить деньги назад на карту.

Так что не врите и не преувеличивайте в своих объявлениях. Иначе только время потеряете.

Стоит ли пробовать «Avito Доставку»

Как по мне, однозначно стоит.

Плюсы для покупателя?

Теперь вы можете выбирать вещи на Avito намного свободнее. Вместо варианта, который находится рядом, можно взять более выгодный, но из другого города. И можно свободно найти что-то уникальное, необычное, чего в вашем регионе нет, но очень хочется. Особенно это круто в регионах и маленьких городах, где объявлений мало.

Не придётся заполнять кучу документов: вы просто получаете посылку, никакой бюрократии.

Да и продавцу вообще почти ничего делать не надо, чтобы предложить свой товар всей России.

Вместо расчетов стоимости доставки, слежкой за посылкой и решением конфликтов вы просто ждёте уведомление и получаете деньги на карту.

В итоге продаёте быстрее, экономите не только время, но и деньги, а ещё нервы.

Для своих следующих объявлений я включу эту фишку. Посмотрю, как это будет работать на практике. Ещё теперь перестану ставить фильтр по городу при поиске нужных вещей. Можно без сомнений выбирать «Вся Россия», что и вам советую.

Услуга отправки и доставки пригодится как нельзя кстати продавцам с необычными товарами, спрос на который сильно варьируется в областях и городах. Например, разные раритетные штуки теперь будут покупать гораздо бодрее, особенно из регионов.

Да и, уверен, у вас есть на примете минимум одна вещь, которую вы давно хотели найти. Но продают её слишком далеко. Теперь это не проблема — ищите объявление со значком «Avito Доставки» и ждите курьера. Попробуйте сами.