В Приморье незаконно сдали в аренду участки с «краснокнижными» деревьями

Прокуратурой Партизанского района проведена проверка по обращению жителей села Екатериновка о нарушениях требований земельного законодательства при предоставлении земельных участков, ообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Установлено, что администрацией Партизанского района при наличии действующих правил землепользования и застройки предоставлены в аренду четыре участка для индивидуального жилищного строительства на северном склоне сопки «Крикса» села Екатериновка, где произрастают «краснокнижные» саженцы кедра, уничтожение и повреждение которых запрещено законом.

Партизанским районным судом были рассмотрены и удовлетворены в полном объеме исковые требования прокурора.