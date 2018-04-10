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В Приморье незаконно сдали в аренду участки с «краснокнижными» деревьями
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В Приморье незаконно сдали в аренду участки с «краснокнижными» деревьями 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Прокуратурой Партизанского района проведена проверка по обращению жителей села Екатериновка о нарушениях требований земельного законодательства при предоставлении земельных участков, ообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Установлено, что администрацией Партизанского района при наличии действующих правил землепользования и застройки предоставлены в аренду четыре участка для индивидуального жилищного строительства на северном склоне сопки «Крикса» села Екатериновка, где произрастают «краснокнижные» саженцы кедра, уничтожение и повреждение которых запрещено законом.
Партизанским районным судом были рассмотрены и удовлетворены в полном объеме исковые требования прокурора.
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