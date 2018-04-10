Под Комсомольском на ДВ-гектарах будет древнеславянский посёлок

Сразу два новых поселения на компактно расположенных ДВ-гектарах могут в ближайшее время появиться в Комсомольском районе. Об этом корреспонденту ИА « Хабаровский край сегодня» сообщили в администрации муниципалитета.

— У нас разрабатывается проект по созданию малого компактного поселения единомышленников в стиле славянской культуры в районе села Гайтер. Там порядка 40 человек объединились, взяли дальневосточные гектары, — рассказал заместитель главы Комсомольского муниципального района по экономическим вопросам Иван Михалёв. — Ребята очень интересные, задумка замечательная. Пока они рисуют проект планировки, строительные работы не начинались. Параллельно прорабатываем обеспечение инфраструктурой компактно расположенных участков около села Пивань. Там 45 пользователей дальневосточных гектаров получили землю под различные виды деятельности.

Восемь участков, большинство из которых коллективные, на живописном мысе Гайтер оформили участники проекта возрождения древнеславянской культуры «Родовичи» из Комсомольска-на-Амуре. Там уже проводятся праздники, посвящённые исконным традициям. В перспективе — создание этнографического поселения.

Самары, Улан-Удэ, — Может ли возможность получить Дальневосточный гектар повлиять на развитие агломерации Комсомольска-на-Амуре? В посёлке Гайтер, что в получасе езды от Комсомольска, 40 человек из Новосибирска Казани , Комсомольска, Краснодара оформили коллективные заявки на 40 га, — говорится на официальной странице группы «Родовичи. Комсомольск» в социальной сети «ВКонтакте». — Место выбрали изумительной красоты: высокий полуостров на Амуре. Цель проста: популяризация историко-культурных ценностей, для чего планируется построить целый большой туристический посёлок. Ну уже сейчас здесь проводятся народные славянские праздники, собирающие более 100 человек. Ещё несколько подобных по масштабам проектов, и мы можем определённо утверждать: концепция использования дальневосточного гектара как инструмента развития городской агломерации работает. А это наше дальневосточное уникальное конкурентное преимущество.

В администрации Комсомольского муниципального района добавили, что проект обустройства инфраструктурой двух компактных мест поселения владельцев дальневосточного гектара в Пивани и Гайтере обойдётся примерно в 15 миллионов рублей.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало, что ускорить выделение средств на обеспечение «гектарных» поселений можно при помощи юридического создания новых населённых пунктов. Впервые за много лет в регионе такой механизм был запущен в начале этого года. Будущее поселение гектарщиков около села Кругликово района имени Лазо решено назвать Дальневосточным. Законодательная Дума Хабаровского края уже приняла закон об образовании нового географического объекта. Название нового поселения ещё должно утвердить правительство России . Бюрократические процедуры могут занять до нескольких месяцев. Однако принятый на краевом уровне первый подобный закон окажет помощь в создании инфраструктуры и развитии собственниками дальневосточных гектаров своих участков земли.

У Кругликовского сельского поселения сейчас компактно расположены 603 участка, взятых по программе «дальневосточного гектара». Их получили 847 человек.