ВС защитил телефонных абонентов от назойливых звонков и SMS

За телефонный спам можно получить компенсацию.

Верховный суд (ВС) РФ вступился за телефонных абонентов, которые получают навязчивые звонки и SMS-сообщения: высшая инстанция сочла, что подобное поведение является вмешательством в частную жизнь гражданина. При этом суд признал право жителей России получать компенсацию морального вреда за чрезмерно настойчивое общение одной из сторон по мобильному телефону, сообщает РАПСИ

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу москвича к ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» о признании обработки его персональных данных незаконной и возложении обязанности исключить номер его телефона из списка должников банка. Также истец требовал компенсировать ему моральный вред от навязчивых телефонных звонков и SMS-сообщений.

Заявитель указал, что ответчик неоднократно ему звонил и отправлял сообщения с грубыми требованиями погасить задолженность по кредиту, полученному в ОАО «Альфа-Банк»

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда находит, что избыточные и необоснованные звонки, а также направление СМС-сообщений на телефонный номер гражданина с требованием возвратить несуществующие долги посягают на достоинство человека и являются вмешательством в его частную жизнь»,

— говорится в определении.

Высшая инстанция напоминает, что освобождение от возмещения вреда возможно только в случаях, когда ответчик может доказать, что ущерб нанесён не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ).

«Причинение вреда вследствие ошибки либо по поручению другого лица само по себе не освобождает причинителя вреда от ответственности», — указывает ВС.