В Казани 14 апреля начинаются субботники

Сезон уборки и благоустройства территорий открывают Кировский и Московский районы. 14 апреля субботники пройдут во дворах по пр. Ибрагимова, 12 и ул. Ферганская, 3. Они начнутся в 9 утра.

В каждом дворе готовят развлекательную и интерактивную программы, там откроют фотозоны и проведут тематические мастер-классы. Жители смогут пообщаться за горячим чаем с соседями и друзьями. На ул. Ферганской после субботника жителей микрорайона угостят горячим пловом.

Администрация Кировского и Московского районов объявила в Инстаграм — конкурс #чистые районы. Автор самой оригинальной фотографии с субботника сможет получить дождевик и резиновые сапоги.