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В Казани 14 апреля начинаются субботники
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В Казани 14 апреля начинаются субботники 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Сезон уборки и благоустройства территорий открывают Кировский и Московский районы. 14 апреля субботники пройдут во дворах по пр. Ибрагимова, 12 и ул. Ферганская, 3. Они начнутся в 9 утра.
В каждом дворе готовят развлекательную и интерактивную программы, там откроют фотозоны и проведут тематические мастер-классы. Жители смогут пообщаться за горячим чаем с соседями и друзьями. На ул. Ферганской после субботника жителей микрорайона угостят горячим пловом.
Администрация Кировского и Московского районов объявила в Инстаграм — конкурс #чистые районы. Автор самой оригинальной фотографии с субботника сможет получить дождевик и резиновые сапоги.
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